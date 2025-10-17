O Radar Olímpico desta semana conta com um misto de emoções para o Brasil. Enquanto João Fonseca lamentava a derrota na estreia do ATP de Bruxelas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistavam o segundo título como dupla no Pan-Americano. Além disso, os brasileiros poderão acompanhar mais uma revanche de Anderson Silva contra Chris Weidman. Confira os destaques da semana com o Lance! no Radar Olímpico.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tênis: João Fonseca cai, e Sinner e Alcaraz tem nova final

Pela primeira vez como cabeça de chave em ATP, João Fonseca até começou bem na estreia da última terça-feira (14), mas não sustentou a boa atuação contra Botic van de Zandschulp, 86º do mundo. Com isso, o brasileiro número 45 do ranking foi eliminado na primeira rodada do ATP 250 de Bruxelas.

Na parcial inicial, Fonseca chegou a abrir 4/2. Sem conseguir confirmar o saque, o brasileiro foi quebrado duas vezes, enquanto o adversário dominava no quesito para garantir a forte virada. Em uma atuação com mais baixos do que altos, João voltou a sofrer com a revés no segundo set – mesmo abrindo novamente, dessa vez, por 5/3 – e se despediu do torneio.

João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Foto: Divulgação)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner voltam a se enfrentar, desta vez no Six Kings Slam, torneio de exibição com os seis principais tenistas do masculino. Por mais que a competição não agregue pontos no ranking da ATP, o italiano ganha uma nova oportunidade de vencer Alcaraz. A disputa da final acontece neste sábado (18). ➡️ Vote no Canal do Whatsapp do Lance! - Sinner ou Alcaraz: quem vencerá o Six Kings de 2025?

Em 2025, três das quatro finais dos Grand Slams foram entre Sinner e Alcaraz, com duas vitórias do espanhol. Os tenistas protagonizaram as principais decisões da temporada, com Alcaraz se sobressaindo. Agora, o principal confronto do ano do tênis se repete.

Tênis de mesa: Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões!

Hugo Calderano e Bruna Takahashi consagraram-se campeões do Pan-Americano de tênis de mesa, na disputa de duplas mistas, na terça-feira (14). O casal venceu Steven Moreno e Brianna Burgos, de Porto Rico. A vitória foi dominante, por 3 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/7 e 11/4. Esta é a primeira vez que a dupla brasileira conquista este título.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi na derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Divulgação/WTT)

Além de brilhar em dupla, Calderano se manteve forte também na disputa de simples. Ainda em comemoração, o mesa-tenista voltou à mesa para garantir o sexto título no Pan-Americano de Tênis de Mesa, nos Estados Unidos. Com parciais de 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9, o brasileiro derrotou o norte-americano Kanak Jha por 4 sets a 1.

Já no feminino, Takahashi não teve o mesmo sucesso sozinha. A brasileira perdeu sem vencer nenhum set na grande final contra a portoriquenha Adriana Diaz no mesmo dia.

Boxe: Anderson Silva x Chris Weidman 3

Anderson Silva enfim terá sua segunda revanche contra Chris Weidman no ringue de boxe. Para relembrar umas das principais rivalidades do UFC, os lutadores veteranos abrirão o card do evento que conta com Jake Paul e Gervonta Davis como luta principal. O combate está marcado para o dia 14 de novembro e terá com transmissão exclusiva da Netflix.

O "Spider" anteriormente havia declarado que sua história competitiva com Weidman estava encerrada, afirmando que o americano teria que "dormir" com o fato de ter perdido para a zebra. No entanto, essa posição mudou com a intermediação da empresa de Jake Paul, com quem o brasileiro já havia lutado - e perdido.

Encarada entre Anderson Silva e Chris Weidman no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Vôlei: Campeonatos Estaduais chegam ao fim

Antes do início da Superliga, os Campeonatos Estaduais agitam o mundo do vôlei no Brasil. No último sábado (11), o primeiro campeão da semana foi anunciado: a equipe feminina do Bauru enfim soltou o grito de campeão. O título do Campeonato Paulista veio contra o Barueri por 3 sets a 0 após bater na trave ao amargar três vice-campeonatos nas últimas temporadas.

Ainda no feminino, mas no Rio de Janeiro, o Flamengo conquistou o 20º título no Carioca em um jogo emocionante contra o Fluminense na segunda-feira (13). O duelo contou com dois sustos importantes para a equipe tricolor, e uma virada impressionante das rubro-negras para fechar o tie-break acirrado.

Tainara comemora vitória do Flamengo contra o Fluminense no Carioca de vôlei (Foto: Mariana Sá/CRF)

No masculino de Minas de Gerais, o Campeonato Mineiro terminou sem surpresas. O Sada Cruzeiro confirmou o favoritismo e levou o 16º título consecutivo no torneio, contra o Minas, por 3 sets a 0. Com mais essa taça, a Raposa se aproxima cada vez mais do próprio Minas – o maior vencedor, com 20 títulos conquistados. Em terceiro, vem o Atlético-MG, com 12.

Próximas competições olímpicas

Para animar os fãs de basquete, o NBB e a NBA voltam na próxima semana. O torneio nacional tem estreia marcada para este sábado (18), e a liga norte-americana começa na terça-feira (21), com jogo de abertura entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets.

No vôlei, o fim dos Estaduais marca o início da nova temporada da Superliga A. Enquanto o feminino está agendado para segunda-feira (20), o masculino abre a rodada inicial na terça-feira (21).

A partir deste domingo (19), acontece o Mundial de Ginástica Artística em Jacarta, capital da Indonésia, principal competição da modalidade na temporada 2025. Sem disputa por equipes, como acontece tradicionalmente em ano pós-olímpico, os atletas disputarão medalhas no individual geral e por aparelhos até o dia 25 de outubro. A competição terá transmissão do SporTV e da CazéTV.

