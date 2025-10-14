João Fonseca leva viradas e para na estreia de Bruxelas

Nesta terça-feira (14), jogando pela primeira vez um ATP como cabeça de chave (7º), João Fonseca (45 do mundo) até largou bem e chegou a abrir 4/2 na parcial inicial. Na segunda, fez 5/3. Mas, em uma atuação com mais baixos do que altos, o brasileiro se despediu na estreia do ATP 250 de Bruxelas: 7/5 e 7/6 (2) para o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Heide, único algoz de João Fonseca na final de Challenger, é confirmado no Sauípe



O tenista da Holanda iniciou o jogo confirmando o serviço, e o número 1 do Brasil fez o mesmo em seguida. No quinto game, o brasileiro aproveitou o primeiro break da partida e conquistou a quebra. Em seguida, João Fonseca sacou e abriu 4/2. No sétimo game, o holandês salvou um break. Em seguida, quando o carioca, de 19 anos, sacava em 4/3, o rival devolveu a quebra. Zandschulp venceu o terceiro game seguido e virou para 5/4. Sacando em 5/6, João Fonseca chegou a salvar os cinco primeiros set points, mas foi quebrado novamente, perdendo o set, que durou 1h01m.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca chega em um dos melhores momentos da temporada

➡️ João Fonseca sofre queda no ranking; veja atualização

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

Ao contrário de muitas partidas recentes, o brasileiro teve um baixo aproveitamento de primeiro saque: 59%, contra 62% do rival.



Zandschulp também começou a segunda parcial confirmando o serviço, tal como o brasileiro, na sequência. Sem quebras, João Fonseca confirmou o serviço e fez 3/3. Com uma dupla-falta do rival, o carioca, de 19 anos, conquistou a quebra de zero e fez 4/3. Em seguida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira abriu 5/3. O tenista holandês salvou o primeiro set point sacando em 3/5, com uma bola que bateu na fita e encobriu o brasileiro, que tentava volear. No game seguinte, o brasileiro cedeu a quebra: 5/5. Com o saque, o europeu virou para 6/5. Sem mais quebras, o set foi para o tiebreak. O holandês abriu 5/0.

continua após a publicidade

Ao contrário de muitas partidas recentes, o brasileiro teve um baixo aproveitamento de primeiro saque: 59%, contra 62% do rival.



Zandschulp também começou a segunda parcial confirmando o serviço, tal como o brasileiro, na sequência. Sem quebras, João Fonseca confirmou o serviço e fez 3/3. Com uma dupla-falta do rival, o carioca, de 19 anos, conquistou a quebra de zero e fez 4/3. Em seguida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira abriu 5/3. O tenista holandês salvou o primeiro set point sacando em 3/5, com uma bola que bateu na fita e encobriu o brasileiro, que tentava volear. No game seguinte, o brasileiro cedeu a quebra: 5/5. Com o saque, o europeu virou para 6/5. Sem mais quebras, o set foi para o tiebreak. O holandês abriu 5/0 e fechou, sem sustos, em 7/2. Foi a 13ª derrota do brasileiro em tiebreaks no ano, em 24 tentativas.

João Fonseca joga na Basileia

O próximo desafio do número 1 do Brasil é o ATP 500 da Basileia, que começa na segunda-feira (20). Será a primeira participação de João Fonseca no torneio suíço.