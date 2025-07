Próximo torneio de João Fonseca tem mais duas baixas importantes

A lista de desistências do Masters 1000 de Toronto, que começa domingo (27), não para de aumentar. O torneio, que terá, pela primeira vez, a participação de João Fonseca, estará desfalcado do americano Tommy Paul (15º do mundo) e do búlgaro Grigor Dimitrov (20º).



Antes, o italiano Jannik Sinner (1º), o espanhol Carlos Alcaraz (2º), o britânico Jack Draper (5º) e o sérvio Novak Djokovic (6º) também haviam desistido do torneio. O americano Sebastian Korda (33º), o polonês Hubert Hurkacz (38º) e o australiano Jordan Thompson (36º) seguiram o mesmo caminho em relação ao torneio canadense.

Paul derrotou João Fonseca em Madri

Das duas novas desistências, o público brasileiro deve se lembrar de Paul. Em abril, no Masters 1000 de Madri, no saibro, o americano foi o algoz de João Fonseca, na segunda rodada.

O torneio em Toronto será o sexto Masters 1000 do número 1 do Brasil e 47 do mundo. Até agora, o carioca, de 18 anos, soma cinco vitórias em 10 partidas desse nível. Por ora, a melhor campanha do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, em torneios desse nível, foi ter chegado à terceira rodada de Miami, em março, na quadra rápida.

O veterano Dimitrov, de 34 anos, por sua vez, se recupera da lesão em um dos músculos do peitoral, que sofreu quando vencia Sinner por 2 sets a 0 nas oitavas de final de Wimbledon. Foram os primeiros dois sets que o campeão italiano perdeu no torneio. Na final, Sinner superou Alcaraz por 3 sets a 1, de virada, se vingando da derrota sofrida na decisão de Roland Garros, no dia 8 de junho.

