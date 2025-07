Vice de João Fonseca em março segue embalado após título na Suíça

Três dias após conquistar, em Gstaad, na Suíça, seu primeiro título no saibro na carreira, Alexander Bublik emplacou mais uma vitória nesta quarta (23). Dessa vez, o cazaque (30º do mundo, de 28 anos), derrotado por João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março, passou pela estreia do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, A vítima da vez foi o argentino Thiago Tirante, derrotado por 6/3 e 6/4.



O triunfo desta quarta foi 14º do cazaque em 16 jogos desde Roland Garros, em junho, quando alcançou as quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Principal favorito na Áustria, Bublik enfrenta, nas quartas de final, o compatriota Alexander Shevchenko (110º). No confronto direto, são duas vitórias para o atual campeão de Gstaad e de Halle em dois jogos. O duelo mais recente foi semana passada, nas oitavas do torneio suíço, e Bublik venceu por 6/2 e 6/3.

Próixmo torneio de João Fonseca tem mais duas baixas



A lista de desistências do Masters 1000 de Toronto, que começa domingo (27), não para de aumentar. O torneio, que terá, pela primeira vez, a participação de João Fonseca, estará desfalcado do americano Tommy Paul (15º do mundo) e do búlgaro Grigor Dimitrov (20º).



Antes, o italiano Jannik Sinner (1º), o espanhol Carlos Alcaraz (2º), o britânico Jack Draper (5º) e o sérvio Novak Djokovic (6º) também haviam desistido do torneio. O americano Sebastian Korda (33º), o polonês Hubert Hurkacz (38º) e o australiano Jordan Thompson (36º) seguiram o mesmo caminho em relação ao torneio canadense.

