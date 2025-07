Tenistas se solidarizam com drama de Dimitrov após desistência de Wimbledon

Ex-número 3 do mundo e atual 21, Grigor Dimitrov protagonizou uma das cenas mais dramáticas de Wimbledon, ao desistir, chorando, das oitavas de final, contra Jannik Sinner, após vencer os dois primeiros sets. Nesta sexta-feira, o búlgaro, de 34 anos, que sofreu uma lesão num dos músculos do peito, usou as redes sociais para compartilhar seu drama.





- Às vezes o coração quer continuar, mas o universo tem um plano diferente para nós. Ter que desistir dessa partida em Wimbledon foi um dos mais dolorosos momentos da minha carreira. Obrigado pela comovente onda de amor, da minha família, amigos, fãs, colegas e toda a comunidade do tênis, suas mensagens, genuinamente, me levantaram nesses tempos difíceis. A recuperação começa agora. Verei vocês em breve - escreveu o búlgaro.

Diversos nomes da modalidade se solidarizaram com a mensagem acima do búlgaro. Entre elas, o argentino Diego Schartzman, o russo Karen Khachanov, o canadense Dennis Shapovalov, o tcheco Jakub Mensik e até o noivo da bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking e eliminada nas semifinais, o empresário brasileiro Georgios Frangulis, que escreveu:



- Você vai voltar mais fote do que nunca, irmão.



Com a lesão, o búlgaro deve ficar de fora dos Masters 1000 de Toronto, que começa no próximo dia 27, e de Cincinnatti, em agosto. Seu retorno às quadras só deve acontecer no US Open, em setembro.

Abaixo, o momento em que Dimitrov abandonou a partida na quadra central contra Sinner:





Antes de Wimbledon, Dimitrov abandonou os últimos quatro Slams



Essa não é a primeira vez que Dimitrov abandona uma partida. Ao todo são 10 partidas abandonadas pelo tenista búlgaro de Grand Slams, a quinta consecutiva.

Após ver seu adversário caindo no chão, Jannik Sinner foi imediatamente ajudar. Os torcedores presentes aplaudiram a saída de Dimitrov, após ele sair chorando da quadra de Wimbledon.

