Japonês que não vencia desde fevereiro derrota vítima de João Fonseca

Yoshihito Nishioka não sabia o que era vencer uma partida desde fevereiro, quando passou pela estreia de Delray Beach, nos EUA. Pois, nesta segunda-feira (21), o japonês, ex-24º do mundo e atual 89, de 29 anos, pôs fim à sequência de sete derrotas seguidas. O triunfo, por 6/4, 5/7 e 6/1, na estreia da quadra rápida do ATP 500 de Washington, foi sobre o americano Jenson Brooksby, o mesmo que João Fonseca eliminou na segunda rodada de Wimbledon.



O triunfo do número 1 do Brasil sobre o americano quebrou uma escrita de 15 anos sem nenhum tenista do país na terceira rodada do Grand Slam britânico.

Nishioka, por sua vez, vai enfrentar, na segunda rodada, outro conhecido do público brasileiro, o italiano Flavio Cobolli (18º), que, em junho, salvou um match-point na vitória sobre João Fonseca na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama. Será um tira-teima entre o tenista da Itália e o do Japão. Os dois duelos até hoje foram em 2024: Nishioka venceu em Los Cabos, no México, e perdeu no Masters 1000 de Miami.

Neste ano, desde que derrotara o australiano Aleksandar Vukic em Delray Beach, o tenista japonês perdeu a rodada seguinte, por W.O., e acumulou tropeços nas estreias de Miami, Roma, Roland Garros, Birmingham, Stuttgart, Halle e Wimbledon.

João Fonseca alcança melhor ranking

Às vésperas para o Masters 1000 de Toronto, que começa no próximo domingo (27), João Fonseca subiu, nesta segunda-feira, mais uma posição no ranking. O 47º lugar é a melhor colocação do carioca, de 18 anos, Além do brasileiro, outros oito tenistas que estão no top 100 alcançaram o melhor ranking nesta segunda.

O italiano Cobolli é o próximo adversário de Nishioka (Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP)

