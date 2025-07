Thiago Wild espanta má fase na estreia na Áustria

Thiago Wild conquistou, nesta terça-feira (22), a quinta vitória em 13 jogos de ATP na temporada. Na estreia no saibro de Kitzbuhel, na Áustria, o número 2 do Brasil e 132º do mundo derrotou o jovem alemão Justin Engel, de 17 anos e 208º, por 7/5 e 6/3, em 1h36m.

- Ele é um grande jogador, tem um belo futuro. Acho que o que fiz melhor hoje foi prolongar o jogo o máximo que pude, e também usei a altitude a meu favor - analisou o brasileiro, de 25 anos.

A vitória desta terça foi a primeira de Wild, em chave principal de ATP's, desde junho, também no saibro, quando venceu os dois jogos do qualifying e alcançou a segunda rodada do Masters 1000 de Roma. Desde então, o brasileiro parou na segunda rodada do quali de Roland Garros, na estreia do classificatório de Wimbledon e foi vice-campeão do Challenger de Modena, na Itália. Semana passada, o número 2 do Brasil parou na estreia do quali do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

O melhor resultado de Wild, na temporada, foi ter alcançado as quartas de final de Buenos Aires, em fevereiro. Na ocasião, o paranaense foi superado pelo sérvio Laslo Djere, que viria a ser derrotado pelo campeão João Fonseca.

Thiago Wild enfrenta ex-top 9 nas oitavas

Nas oitavas de final, o paranaense terá pela frente, em mais um confronto inédito, o experiente espanhol Roberto Bautista-Agut, 53º e ex-top 9 (em 2019), de 37 anos.

Quem avançar mede forças, nas quartas de final, contra o holandês Botic Van de Zandschulp (103º) ou o anfitrião Filip Misolic (97º). Os dois vêm de vitórias, respectivamente, sobre o chileno Nicolas Jarry e o argentino Thomas Etcheverry.

