Torcedores do Flamengo pedem jogador do Galo após polêmica: ‘Seria ídolo’

O Atlético-MG passou por uma terça-feira complicada nos bastidores. Alguns jogadores notificaram o clube extrajudicialmente por atrasos em pagamentos, e torcedores do Flamengo aproveitaram para sugerir a contratação de um craque do clube de Minas Gerais.

As notícias envolvendo jogadores do Galo notificando o clube começaram a sair seguidamente, e pegaram os torcedores de surpresa. Rony, Gabriel Menino, Igor Gomes, Arana, Scarpa e Lyanco foram os nomes envolvidos na polêmica.

Rivais reagem a contratação do Flamengo: 'Não dá para competir'

Apesar de não estar entre os envolvidos, alguns torcedores do Flamengo pediram a contratação de Hulk, principal jogador do clube mineiro. Na rodada do fim de semana do Brasileirão, o astro fez dois golaços de falta contra o Palmeiras. Veja os pedidos da torcida do Flamengo.

Atlético-MG x Flamengo pela Copa do Brasil em 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Veja os pedidos da torcida do Flamengo após polêmicas no Atlético-MG

Jogadores notificam Atlético-MG por atraso de pagamentos; veja lista

Os pedidos da torcida do Flamengo não foram à toa. O Atlético-MG teve uma terça-feira (22) bem agitada nos bastidores depois de polêmicas de pagamentos atrasados.

Rony pediu rescisão de contrato com o clube na justiça por conta de atraso em pagamentos. Porém, outros jogadores notificaram o Galo extrajudicialmente.

Nesta terça-feira, Rony, atacante do Atlético-MG, pediu rescisão do contrato com o clube mineiro. O jogador entrou na justiça e pediu o fim do vínculo por conta de atraso de salários. Ele faz dupla de ataque com Hulk, pedido da torcida do Flamengo.

A informação foi adiantada pelo Canal do Frossard e confirmada pelo Lance! Rony foi contratado por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) no início do ano. O atacante fez 29 jogos, marcando 10 gols com a camisa atleticana.

Rony e seu staff entendem que os atrasos de salários são o suficiente para a justiça dar ganho de causa ao jogador. Vale lembrar que o Atlético fez o pagamento recentemente do que devia aos atletas. Atualmente, o clube deve uma parcela do direito de imagens, que venceu no dia 20 de julho.