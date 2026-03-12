Premiação de João Fonseca em Indian Wells supera a do primeiro título

Primeiro brasileiro desde 2016 a alcançar as oitavas de final de um Master 1000 (o último foi Thomaz Bellucci, em Roma), João Fonseca deixa Indian Wells com boas notícias. A melhor delas foi a ótima atuação, apesar da derrota para o favorito italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, em dois tiebreaks. Pois o número 1 do Brasil e 35 do mundo também leva do torneio californiano uma boa premiação.

As três vitórias do carioca, de 19 anos, sobre o belga Raphael Collignon (77º), o russo Karen Khachanov (16º) e o americano Tommy Paul (24º), lhe renderam nada menos que US$ 105,7 mil em premiação. O valor é maior até do que o do título do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro do ano passado: US$ 100,1 mil.

Segundo maior nível de torneio da ATP (atrás apenas dos Grand Slams), Indian Wells distribui US$ 24,3 mil a quem perde na primeira rodada. Já os tenistas que param nas duas fases seguintes embolsam, respectivamente, US$ 36,1 mil e US$ 61,8 mil.

Algoz de João Fonseca embolsa quase US$ 200 mil

Nos três primeiros torneios de 2026 (Australian Open, Buenos Aires e Rio Open), o número 1 do Brasil embolsou US$ 148,1 mil. Na carreira, sem somar o que recebeu na Califórnia, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira recebeu US$ 2,8 milhões.

O algoz de João Fonseca, por sua vez, ganhou nada menos que US$ 193 mil. E deve aumentar ainda mais a fortuna para US$ 340 mil, caso confirme o favoritismo, nesta quinta, contra o anfitrião Learner Tien (27º, de 20 anos).