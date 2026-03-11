Primeiro saque foi decisivo para Sinner derrotar João Fonseca; veja números
Italiano venceu o brasileiro em dois tiebreaks em Indian Wells
Jannik Sinner e João Fonseca disputaram nada menos que 156 pontos na terça-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na noite desta terça-feira (10). E o italiano, vice-líder do ranking, na vitória por duplo 7/6, venceu apenas dois a mais que o brasileiro (35º): 79 a 77.
Melhor nos aces (15 a 9) que o rival, o ex-número 1 do mundo teve em seu ótimo saque uma arma fundamental para seguir na busca por um título inédito. Sinner venceu 38 dos 44 pontos com o primeiro saque (aproveitamento de 86%). Já João Fonseca também sacou bem durante toda a partida, mas não tanto quanto o adversário, ganhando 42 dos 57 (74%).
Uma prova de que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira serviu bem diante do vice-líder do ranking foi seu aproveitamento de primeiro saque (70% contra 59%).
Nos pontos vencidos com o segundo serviço, o brasileiro também levou vantagem: 58% contra 52%.
Abaixo, esses e mais números da primeira partida entre Sinner e João Fonseca:
Sinner elogia brasileiro
Tal equilíbrio foi reconhecido pelo favorito italiano na entrevista ainda em quadra. O ex-número 1 do mundo não poupou elogios ao rival:
- João é um jogador incrível. Tem talento incrível, muito poderoso dos dois lados. Ele sacou muito bem, senti que tentar ser o mais agressivo possível era a chave. Caí um pouco de intensidade no final do segundo set, mas ele jogou um tênis incrível. A atmosfera foi sensacional, estou muito feliz com essa partida.
Saque foi decisivo para virar o primeiro tiebreak
No tiebreak do primeiro set, o brasileiro chegou a abrir 6/3, mas o adversário salvou três set points (dois deles sacando) e ganhou os cinco pontos seguidos, virando para 8/6 (vídeo abaixo):
João Fonseca segue para Miami
O número 1 do Brasil, que vinha de triunfos sobre o belga Raphael Collignon (77º), o russo Karen Khachanov (16º) e o anfitrião Tommy Paul (24º) segue para o Masters 1000 de Miami, que começa na quarta-feira (18). Ano passado, João Fonseca alcançou a terceira rodada na Flórida.
