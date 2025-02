Tenista Aryna Sabalenka: veja idade, história e títulos

A tenista Aryna Sabalenka nasceu em 5 de maio de 1998, em Minsk, Bielorrússia. Criada em uma família esportiva, com o pai, Sergey, sendo um ex-jogador de hóquei no gelo, ela encontrou o tênis por acaso e rapidamente se destacou. Desde cedo, adotou um estilo de jogo agressivo, caracterizado por golpes potentes e um saque poderoso. O Lance! te conta tudo sobre a tenista Aryna Sabalenka.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar de uma curta passagem pelo circuito juvenil, Sabalenka optou por focar no circuito profissional e começou sua trajetória na ITF em 2012. Seu primeiro título de nível WTA veio em 2018, ano em que despontou como uma das principais jogadoras do circuito ao vencer o Premier 5 de Wuhan.

A partir de então, sua carreira tomou um rumo ascendente, conquistando títulos importantes tanto em simples quanto em duplas. Em 2019, ao lado de Elise Mertens, venceu o US Open de duplas e, em 2021, tornou-se campeã do Australian Open na mesma modalidade, alcançando o posto de número 1 do mundo em duplas.

continua após a publicidade

Ascensão ao topo e títulos de Grand Slam (2021–2023)

Após uma temporada sólida em 2021, com dois títulos de WTA 1000 (Madri e Abu Dhabi), além de sua primeira semifinal de Grand Slam em Wimbledon, Sabalenka alcançou o segundo lugar do ranking mundial em simples. No entanto, sua busca por um título de Major só se concretizaria em 2023.

No Australian Open de 2023, Sabalenka sagrou-se campeã ao derrotar Elena Rybakina na final, conquistando seu primeiro título de Grand Slam. A vitória solidificou sua posição como uma das melhores do circuito e marcou o início de uma fase dominante. No mesmo ano, alcançou outra final de Grand Slam no US Open, onde foi vice-campeã, mas assumiu a liderança do ranking mundial pela primeira vez.

continua após a publicidade

Domínio de Sabalenka e consistência no circuito (2024–2025)

Em 2024, Sabalenka manteve sua excelência ao defender seu título no Australian Open sem perder sets, tornando-se a primeira mulher desde Victoria Azarenka (2012-2013) a vencer o torneio em anos consecutivos. Mais tarde, no US Open, conquistou seu terceiro título de Grand Slam, vencendo Jessica Pegula na final. Essas conquistas garantiram que encerrasse a temporada como número 1 do mundo.

Além dos títulos de Grand Slam, Sabalenka foi finalista nos WTA 1000 de Madri e Roma, perdendo para Iga Świątek em ambas as ocasiões. No entanto, conquistou o título do WTA 1000 de Wuhan, confirmando sua dominância na China, onde já havia vencido em 2018 e 2019.

No início de 2025, Sabalenka começou a temporada vencendo o WTA 500 de Brisbane e iniciou sua campanha no Australian Open em busca do tricampeonato, avançando sem dificuldades até a terceira rodada.

Estilo de jogo e rivalidades

Sabalenka é uma jogadora agressiva, com um dos saques mais potentes do circuito e golpes extremamente pesados do fundo de quadra. Sua força física e mental a tornam uma adversária temida, mas sua inconsistência ocasional, principalmente com duplas faltas, já foi um problema em momentos decisivos.

Entre suas principais rivalidades estão Iga Świątek, com quem protagonizou várias finais de WTA 1000 e Grand Slam, e Elena Rybakina, sua oponente na final do Australian Open 2023 e Indian Wells do mesmo ano. Coco Gauff também se tornou uma rival constante, especialmente após a final do US Open 2023.

Expectativas para o futuro de Sabalenka

Aos 26 anos, Aryna Sabalenka já é uma das jogadoras mais bem-sucedidas da geração. Com três títulos de Grand Slam em simples e dois em duplas, além de múltiplos troféus de WTA 1000, ela continua sendo uma das principais candidatas a títulos importantes nos próximos anos. Seu foco agora é consolidar sua posição como uma das maiores jogadoras da era moderna e seguir brigando por novas conquistas.