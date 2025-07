João Fonseca, na terceira rodada, foi um dos que sofreram com os ótimos saques de Nicolas Jarry em Wimbledon. Não por acaso, o gigante chileno, de 2,01m, é um dos líderes de aces entre os que avançaram às oitavas de final, com 65 (25 contra o brasileiro). Neste domingo, em torno das 11h30 (de Brasília), o 143º do mundo e ex-top 16 enfrenta o anfitrião Cameron Norrie (61º).



Curiosamente, o único que fez mais saques indefensáveis do que o tenista do Chile foi outro algoz de João Fonseca na grama: o tetracampeão americano Taylor Fritz, quinto do mundo. Até agora, foram 73 serviços sem defesa. Nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, o tenista dos EUA eliminou o brasileiro, há dez dias.

Também neste domingo, Fritz encara o australiano Jordan Thompson (44º), que já fez 59 aces. O vencedor enfrenta, nas quartas de final, o russo Karen Khachanov ou o (20º) ou o polonês Kamil

Majchrzak (109). Enquanto o primeiro já fez 32 aces, o segundo conseguiu 19.

Já o ganhador do embate entre Jarry e Norrie encara o espanhol e bicampeão Carlos Alcaraz (2º) ou o russo Andrey Rublev (14º), que fizeram, respectivamente, 27 e 38 aces. O espanhol e o adversário duelam em torno das 13h.

João Fonseca garantido no top 50



A boa campanha em Wimbledon já garantiu, ao número 1 do Brasil, a inédita entrada no top 50, aos 18 anos. Atualmente, o número 1 do país é o 54º, e o ranking será atualizado no próximo dia 13.

O brasileiro volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27

