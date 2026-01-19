Onde assistir a estreia de João Fonseca no Australian Open contra Spizzirri
Partida acontece na noite desta segunda-feira (19) às 22h40 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O número 1 do Brasil, João Fonseca, finalmente inicia sua temporada em 2026 após turbulências devido a um problema na lombar. Pela primeira vez sendo cabeça de chave no Australian Open, o carioca enfrentará o norte-americano Eliot Spizzirri (89º) na primeira rodada do torneio. O jogo está marcado para iniciar por volta de 22h40 (de Brasília). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Ficha técnica ✅🎾
Australian Open - João Fonseca x Eliot Spizzirri
📆 Data e horário: segunda, 19 de janeiro de 2026, às 22h40 (de Brasília);
📍 Local: 1573 Arena. Melbourne, na Austrália:
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
Este será o segundo confronto entre os tenistas no circuito profissional, e o duelo é uma revanche para o carioca. Já que, no encontro anterior, pela última rodada do qualifying do US Open de 2024, o americano levou a melhor e venceu por 3 sets a 0, impedindo a estreia de Fonseca na chave principal daquele Grand Slam.
➡️ João Fonseca é um dos mais jovens a estrear como cabeça de chave em Slams
➡️ Djokovic vence 100ª partida no Australian Open
Decisão de João e queda no ranking
Para chegar à Austrália, João Fonseca optou por uma estratégia cautelosa. O brasileiro desistiu de disputar os torneios de Brisbane e Adelaide para tratar uma lesão nas costas, focando estar 100% fisicamente. Quem avançar deste confronto enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi e o chinês Wu Yibing.
Mas a decisão teve um preço, o brasileiro teve seu posto atualizado no ranking da ATP nesta segunda (19), caindo para a 32ª posição mundial. Apesar da queda, nada afeta o status de João no Australian Open, pois no momento do fechamento das pré-classificações, ele estava em 30º e se beneficiou das desistências do britânico Jack Draper e do dinamarquês Holger Rune, tenistas que estavam à sua frente na lista.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Próximos compromissos de Fonseca
A agenda do próximo mês do carioca promete ser intensa, incluindo a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires, de 9 a 16 de fevereiro, e sua participação no Rio Open, que acontecerá entre os dias 14 e 22 do próximo mês.
- Matéria
- Mais Notícias