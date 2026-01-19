Onde assistir a estreia de João Fonseca no Australian Open contra Spizzirri

O número 1 do Brasil, João Fonseca, finalmente inicia sua temporada em 2026 após turbulências devido a um problema na lombar. Pela primeira vez sendo cabeça de chave no Australian Open, o carioca enfrentará o norte-americano Eliot Spizzirri (89º) na primeira rodada do torneio. O jogo está marcado para iniciar por volta de 22h40 (de Brasília). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

Ficha técnica ✅🎾

Australian Open - João Fonseca x Eliot Spizzirri

📆 Data e horário: segunda, 19 de janeiro de 2026, às 22h40 (de Brasília);

📍 Local: 1573 Arena. Melbourne, na Austrália:

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

Este será o segundo confronto entre os tenistas no circuito profissional, e o duelo é uma revanche para o carioca. Já que, no encontro anterior, pela última rodada do qualifying do US Open de 2024, o americano levou a melhor e venceu por 3 sets a 0, impedindo a estreia de Fonseca na chave principal daquele Grand Slam.

João Fonseca em treino no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Decisão de João e queda no ranking

Para chegar à Austrália, João Fonseca optou por uma estratégia cautelosa. O brasileiro desistiu de disputar os torneios de Brisbane e Adelaide para tratar uma lesão nas costas, focando estar 100% fisicamente. Quem avançar deste confronto enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi e o chinês Wu Yibing.

Mas a decisão teve um preço, o brasileiro teve seu posto atualizado no ranking da ATP nesta segunda (19), caindo para a 32ª posição mundial. Apesar da queda, nada afeta o status de João no Australian Open, pois no momento do fechamento das pré-classificações, ele estava em 30º e se beneficiou das desistências do britânico Jack Draper e do dinamarquês Holger Rune, tenistas que estavam à sua frente na lista.

Próximos compromissos de Fonseca

A agenda do próximo mês do carioca promete ser intensa, incluindo a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires, de 9 a 16 de fevereiro, e sua participação no Rio Open, que acontecerá entre os dias 14 e 22 do próximo mês.