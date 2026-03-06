Guerra no Irã muda data de jogo de João Fonseca em Indian Wells

A organização do Masters 1000 de Indian Wells alterou a data do confronto válido pela segunda rodada entre o brasileiro João Fonseca e o russo Karen Khachanov. Inicialmente marcada para esta sexta-feira (6), a partida foi transferida para sábado (7) para dar um dia a mais de descanso ao tenista russo, que enfrentou imprevistos para deixar Dubai após a disputa do ATP 500 de Doha.

Khachanov ficou retido nos Emirados Árabes Unidos em meio a complicações aéreas geradas por um conflito no Oriente Médio. A situação resultou na mudança de rota de milhares de voos diariamente, afetando a logística de diversos profissionais do tênis.

O russo, junto aos compatriotas Daniil Medvedev e Andrey Rublev, conseguiu deixar Dubai e viajou em conjunto para os Estados Unidos. Os três amigos chegaram ao país apenas nesta quarta-feira (4), sem condições ideais para entrar em quadra imediatamente. O adiamento, anunciado na quinta-feira (5), visa garantir a recuperação dos atletas. O horário do embate de sábado ainda não foi divulgado pelo torneio.

Karen Khachanov (Foto: Peter Staples / ATP)

Estreia com vitória de Fonseca

A alteração na programação não impacta diretamente o carioca João Fonseca (35º do ranking da ATP). O jovem brasileiro estreou com vitória na competição, superando o belga Raphael Collignon (77º) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, na quarta-feira (4). O bom resultado garante a Fonseca a manutenção dos pontos conquistados na edição passada, quando também alcançou a segunda rodada.

O vencedor do duelo entre Fonseca e Khachanov avançará para a terceira rodada do Masters de Indian Wells. Este será o segundo encontro entre os tenistas no circuito. O primeiro ocorreu no ATP Masters 1000 de Paris, em 2025, onde Khachanov levou a melhor por 2 sets a 1 (6/1, 3/6 e 6/3).

