Antes de estrear no Australian Open, João Fonseca cai no ranking mundial

Antes de entrar em quadra pela primeira vez como cabeça de chave no Australian Open, João Fonseca começou o seu dia de estreia com notícias negativas. Ele teve seu posto atualizado nesta segunda-feira (19), caindo para a 32ª posição mundial.

O tenista 19 anos perdeu duas colocações na lista, mas isso não afeta seu status no torneio em Melbourne, onde fará sua estreia hoje à noite, por volta das 22h40 (de Brasília), contra o americano Eliot Spizzirri. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

Motivo da queda

Fonseca, que ocupava o 30º lugar na semana anterior, foi superado por dois adversários. O tcheco Tomas Machac ascendeu 11 posições, chegando ao 24º posto, após sagrar-se campeão do ATP 250 de Adelaide. Já o monegasco Valentin Vacherot subiu uma colocação e agora figura em 31º.

Apesar do recuo no ranking, o brasileiro será o cabeça de chave número 28 no Grand Slam. Isso se deve ao fato de que, no momento do fechamento das pré-classificações, ele estava em 30º e se beneficiou das desistências do britânico Jack Draper e do dinamarquês Holger Rune, tenistas que estavam à sua frente na lista. O Aberto da Austrália marca o início da temporada de Fonseca em 2026, já que o jovem havia optado por não disputar os torneios de Brisbane e Adelaide devido a dores na lombar.

Próximos compromissos de Fonseca

A agenda do próximo mês do carioca promete ser intensa, incluindo a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires, de 9 a 16 de fevereiro, e sua participação no Rio Open, que acontecerá entre os dias 14 e 22 do próximo mês.

