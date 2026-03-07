menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

AO VIVO: João Fonseca encara Khachanov na segunda rodada em Indian Wells

Brasileiro, de 19 anos, tenta inédita vaga na terceira rodada

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
16:49
João Fonseca saca na vitória sobre o americano Reilly Opelka no MGM Slam, em Las Vegas (Foto: Chris Unger /AFP)
imagem cameraJoão Fonseca saca na vitória sobre o americano Reilly Opelka no MGM Slam, em Las Vegas (Foto: Chris Unger /AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias


Em sua segunda participação em Indian Wells, João Fonseca pode alcançar uma inédita vaga na terceira rodada. Para isso, o número 1 do Brasil e 35 do mundo tem que derrotar, neste sábado, o favorito russo Karen Khachanov (16º). Os dois entram em quadra logo após o duelo entre o norueugês Casper Ruud e o cazaque Alexander Shevchenko, que está no segundo set.

➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional
➡️Próximo rival de João Fonseca venceu ponto espetacular contra Alcaraz; vídeo
➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir 
➡️ Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells

continua após a publicidade

Relacionadas

No final de outubro de 2025, o tenista nascido em Moscou, de 29 anos, derrotou o número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, por 6/1, 3/6 e 6/3. Foi a última partida oficial do cariocana temporada passada.

Dessa vez, o brasileiro reencontra o russo após duas vitórias em cinco jogos na temporada atual. Já Khachanov soma seis triunfos em 11 partidas em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Caso surpreenda o favorito russo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai igualar sua melhor campanha em Masters 1000. Ano passado, o carioca alcançou a terceira rodada em Miami e Cincinnati, ambos em quadra rápída, como Indian Wells.

continua após a publicidade

Khachanov, por sua vez, soma 89 vitórias e 70 derrotas em torneios desse nível. Em 2018, conquistou o Masters 1000 de Paris, o mais importante de seus sete títulos de simples.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Karen Khachanov
O russo Karen Khachanov em foto de arquivo (Foto: Peter Staples / ATP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias