

Em sua segunda participação em Indian Wells, João Fonseca pode alcançar uma inédita vaga na terceira rodada. Para isso, o número 1 do Brasil e 35 do mundo tem que derrotar, neste sábado, o favorito russo Karen Khachanov (16º). Os dois entram em quadra logo após o duelo entre o norueugês Casper Ruud e o cazaque Alexander Shevchenko, que está no segundo set.



No final de outubro de 2025, o tenista nascido em Moscou, de 29 anos, derrotou o número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, por 6/1, 3/6 e 6/3. Foi a última partida oficial do cariocana temporada passada.

Dessa vez, o brasileiro reencontra o russo após duas vitórias em cinco jogos na temporada atual. Já Khachanov soma seis triunfos em 11 partidas em 2026.

Caso surpreenda o favorito russo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai igualar sua melhor campanha em Masters 1000. Ano passado, o carioca alcançou a terceira rodada em Miami e Cincinnati, ambos em quadra rápída, como Indian Wells.

Khachanov, por sua vez, soma 89 vitórias e 70 derrotas em torneios desse nível. Em 2018, conquistou o Masters 1000 de Paris, o mais importante de seus sete títulos de simples.

