João Fonseca salva dois match-points e atinge feito inédito em Indian Wells





O grito de 'João Fonseca' ecoou com força e muita emoção na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Neste sábado, em uma de suas melhores atuações na carreira, o número 1 do Brasil e 35º do mundo, aos 19 anos, teve sangue frio e talento suficientes para salvar dois match-points e despachar o russo Karen Khachanov (16º e ex-top 8), de virada, por 4/6, 7/6 (7) e 6/4, em 2h15m.

continua após a publicidade

➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional

➡️Próximo rival de João Fonseca venceu ponto espetacular contra Alcaraz; vídeo

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells

- São para vitórias como essas que trabalhamos, salvar um (na verdade, dois) match point. Os primeiros meses do ano foram um pouco difíceis, para pegar o ritmo e me recuperar da lesão. [Hoje foi] uma grande partida contra um grande jogador. Estou muito feliz com a forma como lutei. Sei o quanto ele é experiente e, depois de um segundo set difícil, consegui uma quebra de serviço logo no início do terceiro. Esta vitória significa muito - celebrou Fonseca.

Com o feito, o jovem carioca, que perdera para o russo na segunda rodada em Paris, em outubro, iguala sua melhor campanha em Masters 1000. Ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada em Miami e em Cincinnati, também na quadra rápida. Em Indian Wells, ele parou na segunda fase em 2025. Para ir ainda mais longe, o número 1 do Brasil terá de despachar o anfitrião Tommy Paul (24º), que eliminou o belga Zizou Bergs (6/1 e 6/2). Ano passado, o tenista dos EUA eliminou o brasileiro na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, no saibro.

continua após a publicidade

Ao derrotar Khachanov neste sábado, João Fonseca se tornou o segundo mais jovem nesta década a vencer duas partidas em Indian Wells. O primeiro foi ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking, aos 18 anos, em 2022.

Outra façanha do brasileiro: ele se tornou o segundo sul-americano a vencer 10 partidas de Masters 1000 ainda adolescente. O primeiro foi o argentino Juan Martin Del Potro, ex-top 3.

continua após a publicidade

3º set: João Fonseca 6/4

Com um winner, brasileiro fecha o jogo e faz história. João Fonseca sacando em 40/15. O russo confirma, e o brasileiro vai sacar para o jogo em 5/4. João Fonseca confirma e abre 5/3. Sem sustos, o número 16 do mundo diminui a desvantagem para 4/3. Khachanov não se entrega e devolve uma das quebras. Russo vai sacar em 2/4. João Fonseca quebra de novo e vai sacar em 4/1. De zero, número 1 do Brasil abre 3/1. Khachanov tem trabalho, mas confirma o saque. João vai servir em 2/1. Brasileiro, com um ace, fecha game complicado e abre 2/0. Com um voleio preciso, o pupilo do técnico Gui Teixeira salva o quarto break. Russo não se entrega e tem novo break. Carioca mostra reflexo, vence ponto na rede e salva o terceiro break no segundo game. João Fonseca força uma direita para fora, e adversário tem novo break. O número 1 do Brasil saca em 15/40 e salva o primeiro break. Russo erra uma devolução em seguida, e João iguala o game. Com uma paralela de backhand, o brasileiro conquista a quebra. E vai sacar em 1/0. Após um dos maiores rallies do jogo, João Fonseca acerta uma curta perfeita e tem três breaks no primeiro game. Russo começa a parcial decisiva no saque.

2º set: João Fonseca 7/6 (9/7)

João Fonseca fecha o set após salvar dois match-points: 9/7. Brasileiro vence rally emocionante e tem novo set point: 8/7. Russo acerta bom primeiro saque e empata em 7/7. Rival manda bola para fora, e carioca tem o set point: 7/6 Com um ace, brasileiro salva o segundo match-point? 6/6. Russo faz 6/4, mas erra uma esquerda para fora e desperdiça primeiro match-point. Khachanov força a devolução de saque e vira para 5/4. João Fonseca manda um backhand (esquerda) na rede, e russo empata em 4/4. Russo encosta, e rival lidera por 4/3. Número 1 do Brasil abre 4/1. Khachanov comete uma dupla-falta, e brasileiro vai sacar em 2/1 no tiebreak. Parcial sem quebras será decidida no tiebreak. Carioca confirma de zero e faz 6/5. Número 2 da Rússia empata em 5/5. O brasileiro confirma e faz 5/4. Tenista russo volta a igualar: 4/4. João Fonseca mantém a ponta: 4/3. Khachanov empata novamente: 3/3. De zero, o carioca faz 3/2. O 16º do mundo confirma: 2/2. João Fonseca faz mais um winner (ponto vencedor) e lidera por 2/1, levantando a torcida na Califórnia. Khachanov confirma: 1/1. O número 1 do Brasil começa no serviço e faz 1/0.

1º set: Khachanov 6/4

Khachanov saca e fecha o primeiro set. João Fonseca confirma, e o rival vai servir em 5/4. O brasileiro salva três set points e devolve uma das quebras. Ele vai sacar em 3/5. João Fonseca comete uma dupla-falta e sofre nova quebra. Khachanov vai sacar em 5/2. Russo confirma e abre 4/2. Khachanov aproveita o primeiro break do jogo e quebra o saque do número 1 do Brasil. Vai sacar em 3/2. Tenista russo confirma de zero e empata em 2/2. Com direito a seu primeiro ace na partida, o brasileiro confirma de zero e faz 2/1. Khachanov saca pressionado (40/iguais), mas empata o set em 1/1. João Fonseca confirma o serviço: 1/0. O brasileiro começa o jogo sacando. João Fonseca e Khachanov já estão em quadra para iniciar o aquecimento.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável