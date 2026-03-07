Top 100 denuncia graves ameaças de apostador antes de partida

Ex-76ª do mundo e atual 95ª, húngara Panna Udvardy usou as redes sociais para denunciar graves ameaças que recebeu de um apostador. A tenista sofreria represálias caso não perdesse um jogo no WTA 125 de Antalya, na Turquia.

- Por volta da meia-noite, recebi várias mensagens muito perturbadoras no WhatsApp, de um número desconhecido, no meu celular pessoal. A pessoa me disse que, se eu não perdesse a partida (que ela acabou vencendo), machucaria membros da minha família. Disse que sabia onde minha família mora, quais carros eles dirigem e que tinha os números de telefone deles. Chegou a enviar fotos dos meus familiares e uma foto de uma arma. Foi realmente muito assustador receber algo assim. Entrei em contato imediatamente com a supervisora ​​da WTA, enviei as capturas de tela e avisei meus pais. Meus pais, então, entraram em contato com o consulado e, quando acordei hoje de manhã, também falei novamente com a supervisora ​​da WTA. Fui informada de que ameaças semelhantes aconteceram recentemente com outras jogadoras e que acreditam que informações pessoais podem ter vazado do banco de dados da WTA, o que está sendo investigado - relatou Udvardy, nas redes sociais.

A denúncia da atleta logo surtiu efeito. Segundo ela, o consulado agiu rapidamente e enviou três policiais para sua partida e também às casas de seus pais e da avó. Após o jogo, a húngara registrou boletim de ocorrência na Turquia.



Após ameaças, tenista agradece a solidariedade



- Obrigada a todos que entraram em contato com mensagens e apoio. Isso significou muito para mim. Agradeço ao consulado por reagir tão rapidamente e por cuidar de mim e da minha família. Mas quero deixar algo bem claro: isso não é normal. Mesmo como atletas ou figuras públicas, não é aceitável receber ameaças contra nossas famílias, especialmente em nossos números de telefone particulares e acompanhadas de imagens perturbadoras. Não devemos normalizar esse tipo de abuso no esporte Nenhuma jogadora deveria ter que lidar com algo assim - seguiu a atleta, em seu desabafo.

A postagem de Udvardy recebeu a solidariedade de diversos torcedores. E de tenistas também, como a paulista Carolina Meligeni.

Ano passado, a tenista húngara jogou a primeira edição do SP Open, no Parque Villa-Lobos, alcançando as quartas de final.