Djokovic vence 100ª partida no Australian Open

Nesta segunda (19), Novak Djokovic, o número 4 do mundo, iniciou sua jornada no Australian Open 2026 com uma vitória imponente de 3 sets a 0 (6/3, 6/2 e 6/2) e quebra de recordes. O sérvio de 38 anos se igualou a Roger Federer ao disputar, pela 21ª vez, a chave de simples masculino em Melbourne, alcançou o espanhol Feliciano López em participações em Grand Slams (81) e conquistou sua 100ª vitória no torneio.
Como foi a estreia de Novak?
Apesar do placar tranquilo, a estreia de Djokovic foi marcada por um certo trabalho contra o espanhol Pedro Martinez (71º). O adversário bateu de frente, fazendo o sérvio enfrentar uma pequena dificuldade. As parciais sugerem facilidade, mas a disputa foi acirrada, com pontuações apertadas em quase todos os games. O tenista de Belgrado garantiu os pontos e, consequentemente, os sets, nos detalhes. Djokovic encerrou a partida com uma estatística impressionante de 14 aces e saques que atingiram 199km/h.
Na segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano, o sérvio terá pela frente o qualifier Francesco Maestrelli (141º), da Itália, para continuar em busca de sua 11ª taça no Aberto da Austrália. Maestrelli nunca disputou a chave principal de um torneio desse porte.
Brasileiro em ação!
Ainda nesta segunda-feira (19), o astro brasileiro, João Fonseca, entra em quadra para o seu desafio inicial na temporada contra o americano Eliot Spizzirri (85º do mundo) no Australian Open. Aos 19 anos, o carioca defende um retrospecto notável: venceu por 3 sets a 0 todas as quatro estreias em Grand Slams até hoje, todas realizadas em 2025.
A série invicta começou justamente em Melbourne, em 14 de janeiro do ano passado. Na ocasião, Fonseca, então com 18 anos e 112º do ranking, superou o russo Andrey Rublev, nono do mundo, por 7/6, 6/3 e 7/6. Tornou-se o mais jovem a derrotar um Top 10 no Slam australiano, no que é, até hoje, sua maior vitória na carreira.
A partida de João está marcada para iniciar por volta de às 22h40 (de Brasília), e terá transmissão exclusiva do Disney+ (plano premium). O Lance! acompanha em tempo real.
