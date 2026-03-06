João Fonseca desafia Khachanov em Indian Wells; horário e onde assistir

Após a segunda vitória em cinco jogos na temporada, na madrugada de quinta-feira, João Fonseca volta à quadra neste sábado. Dessa vez, o número 1 do Brasil e 35 do mundo desafia o russo Karen Khachanov (16º), de 29 anos, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. O duelo começa em torno das 18h (de Brasília), com transmissão da ESPN. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O brasileiro e o tenista da Rússia entram em quadra logo após a partida entre o cazaque Alexander Shevchenko e o norueguês Casper Ruud, que começa às 16h



João Fonseca busca feito inédito em Indian Wells

Caso surpreenda o favorito, o carioca, de 19 anos, vai igualar sua melhor campanha em Masters 1000 na carreira. Ano passado, João Fonseca alcançou a terceira rodada em Miami e também em Cincinnati, ambos em quadra rápida. Em Indian Wells, em 2025, o brasileiro parou na segunda rodada, diante do campeão, o britânico Jack Draper.

O número 1 do Brasil debutou nesse nível de torneio em Madri, em 2024, aos 17 anos e 244 dias, alcançando a segunda rodada e se tornando o mais jovem a vencer uma partida na história do torneio. Foi seu único Masters 1000 naquela temporada. Em 2025, ele só não disputou os eventos de Monte Carlo, em abril, e Xangai, em outubro.

Com o triunfo sobre o belga Raphael Collignon na estreia, na quinta-feira, João Fonseca soma nove vitórias em 17 jogos em Masters 1000 na carreira.

Kachanov, por sua vez, soma 89 triunfos e 70 derrotas nesse nível de torneio, com um título, em Paris, em 2018, um dos sete e mais importante da carreira.

