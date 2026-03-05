Brasileiros reagem à atuação de João Fonseca: 'Todo mundo sabe'

João Fonseca entrou em quadra na noite desta quarta-feira (5) para fazer seu primeiro jogo no Masters 1000 de Indian Wells. Nas redes sociais, muitos brasileiros que foram dormir tarde para assistir ao jogo do brasileiro reagiram.

Com atuação brilhante e dominante, nem parecia que João Fonseca não jogava uma partida oficial em quadra rápida há quase dois meses. Bastante agressivo, bem ao seu estilo, distribuindo winners (jogadas vencedoras), o brasileiro derrotou Raphael Collignon (77º do mundo) por 2 sets a 0.

Nas redes sociais, muitos torcedores brasileiros comentaram sobre a atuação de João Fonseca. Para a grande maioria, o jovem fez sua melhor exibição na temporada 2026. Veja os comentários sobre o prodígio abaixo:

João Fonseca fala à imprensa após vencer o MGM Slam na T-Mobile Arena, em Las Vegas, em 1º de março de 2026 (Foto: Chris Unger/Getty Images/AFP)

Vitória de João Fonseca

Até então, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira havia feito apenas uma partida nesse piso em 2026, na derrota na estreia do Australian Open, em janeiro, diante do americano Eliott Spizzirri. No último domingo, vale lembrar, João Fonseca venceu um torneio-exibição em Las Vegas, em disputas de supertiebreaks, o MGM Slam. Foram três vitórias do carioca, sobre o francês Gael Monfils, o cazaque Alexander Bublik e o americano Reilly Opelka.

Nesta quinta, logo após ser quebrado, João Fonseca viu o adversário sacar para o primeiro set, em 6/5. Mas não se intimidou, deu o troco em seguida e sobrou no tiebreak.

Na segunda rodada, o número 1 do Brasil e 35 do mundo reencontra seu último algoz de 2025, o russo Karen Khachanov (16º). Em outubro, no único embate entre ambos, o tenista da Rússia levou a melhor, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris.

