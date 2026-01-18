João Fonseca é um dos mais jovens a estrear como cabeça de chave em Slams

De azarão nos quatro principais torneios (os Grand Slams) de 2025, João Fonseca vai viver um novo capítulo na carreira no Australian Open, a partir desta segunda (19). O tenista carioca, aos 19 anos, vai ser um dos 32 cabeças de chave, pela primeira vez, em uma competição desse nível. E, na década atual, apenas outros cinco tenistas alcançaram essa posição antes dos 20 anos.

O mais jovem dessa lista é ninguém menos do que o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, que, no Australian Open de 2022, aos 18 anos, também foi um dos cabeças de chave. Naquela semana, o jovem tenista da Espanha era o 31º do mundo e alcançou a terceira rodada, perdendo para o italiano Matteo Berrettini (7º).

Em maio de 2021, em Roland Garros, um jovem italiano, aos 19 anos, também experimentava esse desafio pela primeira vez. Então 19º do mundo, Jannik Sinner (atual vice-líder) alcançou as oitavas de final, só parando diante do recordista de títulos (14) em Paris, o espanhol Rafael Nadal.

Ex-top 4 e atual 16º, o dinamarquês Holger Rune era o 29º do mundo em Wimbledon, em 2022, aos 19 anos. Mas acabou caindo na estreia.

O francês Arthur Fils, que já foi o 14º do mundo e hoje é o 42º, estreou como cabeça de chave perdendo em Roland Garros, em 2024. Naquela semana ele era o 38º do ranking e 29º favorito, aos 19 anos.

Atual campeão do Masters 1000 de Miami, o tcheco Jakub Mensik (17º) estreou como cabeça de chave, em Slams, em Roland Garros, ano passado, alcançando a segunda rodada.

João Fonseca estreia nesta segunda

A estreia do número 1 do Brasil e 32 do mundo será nesta segunda, provavelmente após as 23h (de Brasília), contra o americano Eliot Spizzirri (85º). Os dois entrarão em quadra logo após a disputa entre o italiano Luciano Darderi (22º cabeça de chave) e o chileno Cristian Garin, que começa às 21h.

Caso vença dois jogos, o jovem carioca deverá fazer duelo inédito contra ninguém menos do que o atual bicampeão de Melbourne, Sinner.

João Fonseca em treino no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)




