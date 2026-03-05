Djokovic critica holofotes em Fonseca e cobra mais espaço para jovens tenistas

Novak Djokovic, vencedor de 24 títulos de Grand Slam, aproveitou uma coletiva de imprensa no Masters 1000 de Indian Wells (EUA), para pedir maior reconhecimento público aos jovens tenistas Jakub Mensik e Learner Tien. O sérvio destacou que a dupla merece o mesmo destaque que o brasileiro João Fonseca tem recebido da mídia e do público.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Tien, Fonseca e Mensik são a próxima geração. Fonseca recebe muitos holofotes, muita atenção, mas Mensik e Tien também merecem, pelos resultados que já conquistaram e por tudo que têm mostrado no circuito, especialmente nestes últimos 12 meses.

Mensik, da República Tcheca, está em 12º no ranking e conquistou o Masters 1000 de Miami em 2025. O americano Tien aparece na 27ª colocação, enquanto o brasileiro Fonseca ocupa a 35ª posição. Djokovic baseou seu posicionamento nos resultados consistentes apresentados pelos atletas.

continua após a publicidade

— O Tien tem Michael Chang (ex-tenista e atual treinador) ao seu lado, alguém que está no topo do jogo e entende. Tenho certeza de que ele lhe dá ótimos conselhos e orientações. Parece que ele está montando uma boa equipe ao seu redor — acrescentou Novak.

➡️ João Fonseca vira primeiro set e avança à segunda rodada em Indian Wells

➡️ Ex-número 6, Berrettini sofre com cãibras no final do jogo em Indian Wells; vídeo

continua após a publicidade

O tcheco Jakub Mensik comemora a vitória sobre o americano Ethan Quinn, em jogo de simples masculino no sétimo dia do Aberto da Austrália, em Melbourne, em 24 de janeiro de 2026 (Foto: Izhar Khan/AFP)

🤑🎾 Aposte em quem vencerá o Indian Wells!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Foco nos Grand Slams e motivação intacta

Aos 38 anos, o sérvio também afastou qualquer especulação sobre uma aposentadoria a curto prazo. Djokovic afirmou que segue motivado e acredita ser capaz de derrotar os melhores do circuito. O desempenho no Aberto da Austrália em janeiro, onde superou Jannik Sinner em uma semifinal épica antes de perder a final para Carlos Alcaraz, reforça sua competitividade.

— Foi uma sensação incrível conseguir vencer o Sinner em cinco sets, em uma das partidas épicas que disputei recentemente na Austrália, e depois ter outro grande jogo contra o Carlos, que no fim foi simplesmente melhor.

O número três do mundo explicou que a motivação é o fator decisivo para continuar: "A minha lógica é: por que parar, enquanto ainda tenho essa chama, esse talento, qualidade e motivação para continuar?".

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic planeja um calendário mais seletivo, focado nos quatro maiores torneios da temporada e em eventos preparatórios, como o Indian Wells, onde já ergueu o troféu cinco vezes.

— Eu realmente gosto da emoção da competição. Gosto de entrar em quadra diante dos fãs e continuar competitivo. Ainda sou o número três do mundo, então não acho que esteja nada mal em termos de ranking, resultados e desempenho. Portanto, ainda sou competitivo, ainda tenho esse diferencial e vou continuar jogando enquanto sentir vontade — finalizou.

Primeira vez vice no Australian Open, Novak Djokovic manteve o bom humor na premiação. (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial