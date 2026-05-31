O que Casper Ruud falou sobre João Fonseca em Roland Garros

Com 27 vitórias (contando com as três dessa edição) em 35 jogos até hoje em Roland Garros, Casper Ruud não está por acaso nas oitavas de final. Aos 27 anos e dono de 14 títulos de ATP, 12 deles no saibro, o adversário de João Fonseca, de 19, neste domingo soma 16 vitórias em 20 jogos nessa superfície, na temporada. Na carreira, são 175 em 236 confrontos.

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Embora bem mais experiente, o ex-número 2 do mundo e atual 16º sabe que o inédito desafio contra o melhor brasileiro dos últimos anos não será fácil:



- Eu tenho uma tarefa incrível pela frente contra um jovem talento especial como o João. Ele já venceu grandes jogadores na carreira, então sabe o que é preciso. E contra Djokovic (na sexta-feira) foi provavelmente a maior vitória da carreira dele - comentou o 15º cabeça de chave do torneio em Paris, que salvou dois match-points na vitória sobre o americano Tommy Paul (21º) na terceira rodada.

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Tal como João Fonseca contra o tricampeão sérvio Novak Djokovic, Ruud estava perdendo por 2 sets a 0 a rodada anterior.

Na segunda rodada, o número 16 do mundo derrotou o sérvio Hamad Medjedovic, o mesmo que mandou a torcida brasileira dormir após a vitória sobre João Fonseca no Masters 1000 de Roma. Durante aquela partida na capital italiana, vale lembrar, muitos brasileiros se comportaram mal nas arquibancadas, não obedecendo, principalmente, a regra de silêncio entre o primeiro e segundo serviços.



Quem avançar neste domingo enfrenta, nas quartas, o tcheco Jakub Mensik (27º, de 20 anos, campeão do Masters 1000 de Miami de 2025) ou o russo Andrey Rublev (13º, de 28 anos).

Gráfico mostra números da carreira do norueguês Casper Ruud (Reprodução)

Rival de João Fonseca é conhecido pelo fair-play

Em 2022, o norueguês venceu o Prêmio Stefan Edberg Sportsmanship, que é dado ao tenista que demonstrou o mais alto nível de profissionalismo, integridade, e respeito aos colegas de profissão fora das quadras. A eleição é feita por ex-líderes do ranking mundial e o nome é uma homenagem ao ex-tenista sueco conhecido mundialmente por seu comportamento exemplar e elegância ao longo da carreira.

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Há 14 dias, Ruud perdeu a final do Masters 1000 de Roma para o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner. Nesse nível de torneio, o norueguês tem um título: em Madri, ano passado. Em Slams, são três finais do melhor tenista da história da Noruega: Roland Garros e US Open de 2022 e Paris, em 2023, quando perdeu, respectivamente, para os espanhóis Rafael Nadal e o espanhol Carlos Alcaraz, além de Djokovic.

Em 2022, além dos dois vice-campeonatos em Slams, o norueguês venceu o Prêmio Stefan Edberg Sportsmanship, que é dado ao tenista que demonstrou o mais alto nível de profissionalismo, integridade, e respeito aos colegas de profissão fora das quadras. A eleição é feita por ex-líderes do ranking mundial e o nome é uma homenagem ao ex-tenista sueco conhecido mundialmente por seu comportamento exemplar e elegância ao longo da carreira.

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Zverev x Jodar nas quartas

Número 3 do mundo, semifinalista em 2021, 2022 e 2023 e vice em 2024, o alemão Alexander Zverev, de 29 anos, derrotou o lucky loser holandês Jesper de Jong (106º), por 7/6, 6/4 e 6/1, e está de volta às quartas de final. Seu próximo rival será o espanhol Rafael Jodar (29º, de 19 anos), que eliminou o compatriota Pablo Carreño Busta (89º), por 4/6, 4/6, 6/1, 6/2 e 6/2. O tenista da Alemanha e o da Espanha farão um confronto inédito.