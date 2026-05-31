O que Casper Ruud falou sobre João Fonseca em Roland Garros
Norueguês enfrenta o brasileiro pela primeira vez neste domingo
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Com 27 vitórias (contando com as três dessa edição) em 35 jogos até hoje em Roland Garros, Casper Ruud não está por acaso nas oitavas de final. Aos 27 anos e dono de 14 títulos de ATP, 12 deles no saibro, o adversário de João Fonseca, de 19, neste domingo soma 16 vitórias em 20 jogos nessa superfície, na temporada. Na carreira, são 175 em 236 confrontos.
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Embora bem mais experiente, o ex-número 2 do mundo e atual 16º sabe que o inédito desafio contra o melhor brasileiro dos últimos anos não será fácil:
- Eu tenho uma tarefa incrível pela frente contra um jovem talento especial como o João. Ele já venceu grandes jogadores na carreira, então sabe o que é preciso. E contra Djokovic (na sexta-feira) foi provavelmente a maior vitória da carreira dele - comentou o 15º cabeça de chave do torneio em Paris, que salvou dois match-points na vitória sobre o americano Tommy Paul (21º) na terceira rodada.
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Tal como João Fonseca contra o tricampeão sérvio Novak Djokovic, Ruud estava perdendo por 2 sets a 0 a rodada anterior.
Na segunda rodada, o número 16 do mundo derrotou o sérvio Hamad Medjedovic, o mesmo que mandou a torcida brasileira dormir após a vitória sobre João Fonseca no Masters 1000 de Roma. Durante aquela partida na capital italiana, vale lembrar, muitos brasileiros se comportaram mal nas arquibancadas, não obedecendo, principalmente, a regra de silêncio entre o primeiro e segundo serviços.
Quem avançar neste domingo enfrenta, nas quartas, o tcheco Jakub Mensik (27º, de 20 anos, campeão do Masters 1000 de Miami de 2025) ou o russo Andrey Rublev (13º, de 28 anos).
Rival de João Fonseca é conhecido pelo fair-play
Em 2022, o norueguês venceu o Prêmio Stefan Edberg Sportsmanship, que é dado ao tenista que demonstrou o mais alto nível de profissionalismo, integridade, e respeito aos colegas de profissão fora das quadras. A eleição é feita por ex-líderes do ranking mundial e o nome é uma homenagem ao ex-tenista sueco conhecido mundialmente por seu comportamento exemplar e elegância ao longo da carreira.
Há 14 dias, Ruud perdeu a final do Masters 1000 de Roma para o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner. Nesse nível de torneio, o norueguês tem um título: em Madri, ano passado. Em Slams, são três finais do melhor tenista da história da Noruega: Roland Garros e US Open de 2022 e Paris, em 2023, quando perdeu, respectivamente, para os espanhóis Rafael Nadal e o espanhol Carlos Alcaraz, além de Djokovic.
Em 2022, além dos dois vice-campeonatos em Slams, o norueguês venceu o Prêmio Stefan Edberg Sportsmanship, que é dado ao tenista que demonstrou o mais alto nível de profissionalismo, integridade, e respeito aos colegas de profissão fora das quadras. A eleição é feita por ex-líderes do ranking mundial e o nome é uma homenagem ao ex-tenista sueco conhecido mundialmente por seu comportamento exemplar e elegância ao longo da carreira.
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Zverev x Jodar nas quartas
Número 3 do mundo, semifinalista em 2021, 2022 e 2023 e vice em 2024, o alemão Alexander Zverev, de 29 anos, derrotou o lucky loser holandês Jesper de Jong (106º), por 7/6, 6/4 e 6/1, e está de volta às quartas de final. Seu próximo rival será o espanhol Rafael Jodar (29º, de 19 anos), que eliminou o compatriota Pablo Carreño Busta (89º), por 4/6, 4/6, 6/1, 6/2 e 6/2. O tenista da Alemanha e o da Espanha farão um confronto inédito.
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