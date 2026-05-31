Roland Garros: João Fonseca e Casper Ruud têm carreiras 'gêmeas'; entenda

Embalado pela maior vitória da carreira, na sexta-feira, João Fonseca volta à quadra central de Roland Garros, a Philippe Chatrier, neste domingo, às 15h15 (de Brasília). Novamente, contra um cabeça de chave. Dessa vez, o norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo e atual 16º, de 27 anos, campeão do Masters 1000 de Madri de 2025, o principal de seus 14 títulos até aqui.

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Vice-campeão em Paris em 2022 e 2023 e do US Open há quatro anos, Ruud tem, ao menos, cinco feitos semelhantes aos do brasileiro até aqui.

O primeiro deles foi conquistado antes mesmo de se tornarem profissionais: a liderança do ranking mundial juvenil.

Gráfico mostra números da virada épica de João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros (Reprodução)

Buenos Aires é outro ponto em comum entre os dois tenistas. Afinal foi no ATP 250 da capital argentina que ambos conquistaram o primeiro troféu desse nível. Ruud chegou lá em 2020, e o brasileiro, cinco anos depois. Na ocasião, João Fonseca, aos 18 anos, tornou-se o mais jovem do país a ser campeão em competições desse porte.

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Rival de João Fonseca também vem de virada épica

Há dois dias, na terceira rodada de Roland Garros, o norueguês e o brasileiro estiveram dois sets abaixo e, ainda assim, protagonizaram a virada. A do ex-número 2 do mundo foi ainda mais dramática, porque precisou salvar dois match-points para derrotar o americano Tommy Paul (21º e ex-top 10). Já o carioca impôs apenas a segunda virada sofrida pelo tricampeão sérvio Novak Djokovic em quase 300 partidas após abrir 2 a 0 em Slams. A maior vitória da carreira do número 1 do Brasil o credenciou às oitavas de final de torneios desse nível pela primeira vez na carreira.

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Gráfico mostra números da carreira do norueguês Casper Ruud (Reprodução)

Por falar em Djokovic, foi contra o recordista de Slams (24) o principal trunfo de ambos como profissionais. Ruud alcançou tal proeza na semifinal do saibro do Masters 1000 de Monte Carlo, há dois anos. O algoz do sérvio acabou perdendo sua segunda decisão desse nível para o grego Stefanos Tsitsipas. Dois anos antes, ele caíra diante do espanhol Carlos Alcaraz no jogo do título em Miami.

O golpe favorito é outro ponto em comum entre Ruud e João Fonseca: a direita. Tal arma pode fazer a diferença no duelo deste domingo.