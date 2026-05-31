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Roland Garros: João Fonseca e Casper Ruud têm carreiras 'gêmeas'; entenda

Trajetórias dos rivais deste domingo em Roland Garros têm similaridades

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
07:30
Atualizado há 3 minutos
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João Fonseca vibra na virada épica sobre o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
imagem cameraJoão Fonseca vibra na virada épica sobre o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
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Embalado pela maior vitória da carreira, na sexta-feira, João Fonseca volta à quadra central de Roland Garros, a Philippe Chatrier, neste domingo, às 15h15 (de Brasília). Novamente, contra um cabeça de chave. Dessa vez, o norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo e atual 16º, de 27 anos, campeão do Masters 1000 de Madri de 2025, o principal de seus 14 títulos até aqui.

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Vice-campeão em Paris em 2022 e 2023 e do US Open há quatro anos, Ruud tem, ao menos, cinco feitos semelhantes aos do brasileiro até aqui.

O primeiro deles foi conquistado antes mesmo de se tornarem profissionais: a liderança do ranking mundial juvenil.

Gráfico mostra números da virada épica de João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros (Reprodução)
Gráfico mostra números da virada épica de João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros (Reprodução)

Buenos Aires é outro ponto em comum entre os dois tenistas. Afinal foi no ATP 250 da capital argentina que ambos conquistaram o primeiro troféu desse nível. Ruud chegou lá em 2020, e o brasileiro, cinco anos depois. Na ocasião, João Fonseca, aos 18 anos, tornou-se o mais jovem do país a ser campeão em competições desse porte.

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Rival de João Fonseca também vem de virada épica

Há dois dias, na terceira rodada de Roland Garros, o norueguês e o brasileiro estiveram dois sets abaixo e, ainda assim, protagonizaram a virada. A do ex-número 2 do mundo foi ainda mais dramática, porque precisou salvar dois match-points para derrotar o americano Tommy Paul (21º e ex-top 10). Já o carioca impôs apenas a segunda virada sofrida pelo tricampeão sérvio Novak Djokovic em quase 300 partidas após abrir 2 a 0 em Slams. A maior vitória da carreira do número 1 do Brasil o credenciou às oitavas de final de torneios desse nível pela primeira vez na carreira.

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Gráfico mostra números da carreira do norueguês Casper Ruud (Reprodução)
Gráfico mostra números da carreira do norueguês Casper Ruud (Reprodução)

Por falar em Djokovic, foi contra o recordista de Slams (24) o principal trunfo de ambos como profissionais. Ruud alcançou tal proeza na semifinal do saibro do Masters 1000 de Monte Carlo, há dois anos. O algoz do sérvio acabou perdendo sua segunda decisão desse nível para o grego Stefanos Tsitsipas. Dois anos antes, ele caíra diante do espanhol Carlos Alcaraz no jogo do título em Miami.

O golpe favorito é outro ponto em comum entre Ruud e João Fonseca: a direita. Tal arma pode fazer a diferença no duelo deste domingo.

O norueguês Casper Ruud na vitória épica sobre o americano Tommy Paul em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
O norueguês Casper Ruud na vitória épica sobre o americano Tommy Paul em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

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