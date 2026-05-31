João Fonseca nem era nascido na última vez que um compatriota - na chave masculina - passou das oitavas de final de um Grand Slam. Pois, neste domingo, às 15h15 (de Brasília), se vencer o favorito norueguês Casper Ruud (16º do mundo e ex-top 2), o número 1 do Brasil, de 19 anos e 30º do ranking, vai repetir o feito que o tricampeão Guga Kuerten protagonizou em Roland Garros, em 2004. Na chave feminina, a paulistana Bia Haddad, há três anos, foi semifinalista no principal torneio no saibro do circuito.

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A edição de Paris há 22 anos, por sinal, foi palco do último grande ato do ex-número 1 do mundo em um dos quatro mais importantes torneios do circuito, onde ele triunfara em 1997, 2000 e 2001. Naquela ocasião, Guga impôs um inapelável triplo 6/4 sobre o suíço Roger Federer, na terceira rodada, e, em seguida, eliminou o espanhol Feliciano López. A campanha do ídolo brasileiro, que era 30º do mundo, mesma posição de João Fonseca atualmente, foi encerrada nas quartas de final pelo argentino David Nalbandian (8º).

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Desde aquela bela campanha de Guga no saibro parisiense, Thomaz Bellucci foi o único brasileiro a passar da terceira rodada em um Slam. O feito também foi alcançado em Roland Garros, em 2010. Naquela semana, o paulista, nascido na cidade de Tietê, tinha um ranking muito semelhante ao de João Fonseca: 29º.

Não por acaso, apenas Guga (1º) e Bellucci (ex-21º) são os únicos, da história do tênis masculino brasileiro, que alcançaram um ranking melhor do que o de João Fonseca. Como se sabe, em outubro de 2025 o número 1 do Brasil chegou ao 24º lugar, sua melhor posição até agora, igualando a marca da lenda gaúcha Thomaz Koch.

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Guga, inspiração para João Fonseca

Semana passada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira exaltou o tricampeão de Roland Garros:

- Ele é um ídolo não só por causa do tênis, mas também pelo carisma. Não só jogadores de tênis, mas pessoas que gostam do esporte o adoram. Tudo o que ele faz, ele faz com um sorriso no rosto, então ele não é só um ídolo para mim, mas também uma inspiração.

Se derrotar Ruud neste domingo, Fonseca enfrenta, nas quartas de final, o vencedor do jogo entre o tcheco Jakub Mensik (27º) e o russo Andrey Rublev (13º). O número 1 do Brasil guarda ótimas recordações de ambos os tenistas. Em dezembro de 2024, derrotou o rival da República Tcheca no NextGen Finals, na Arábia Saudita. Um mês depois conquistou, diante do russo (então 9º), na estreia do Australian Open, naquela que foi, até a última sexta-feira, sua maior vitória na carreira. A primeira contra um top 10.

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