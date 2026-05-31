João Fonseca x Casper Ruud Palpite – Análise e odds (31/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória de Casper Ruud – 1,50 na Betsson Placar provável: João Fonseca 1 x 3 Casper Ruud – 4,10 na Betsson Aposta de valor: Casper Ruud vencer o primeiro set – 1,60 na Betsson Aposta alternativa: João Fonseca mais de 6,5 Aces – 1,70 na Superbet Dica com boas chances: Ambos ganham ao menos um set – 1,50 na Superbet

Após vitórias em cinco sets na rodada anterior, João Fonseca e Casper Ruud se enfrentam nas oitavas de final de Roland Garros, com uma vaga nas quartas em disputa. O brasileiro chega embalado por duas viradas consecutivas após perder os dois primeiros sets, enquanto o norueguês sobreviveu a dois match points para seguir na busca por seu primeiro título de Grand Slam.

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Análise do confronto

João Fonseca chega às oitavas de final de Roland Garros após protagonizar uma das histórias mais marcantes do torneio até aqui. Depois de buscar uma virada improvável contra Dino Prizmic na segunda rodada, o brasileiro repetiu o feito diante de Novak Djokovic, revertendo uma desvantagem de dois sets para eliminar o tricampeão do torneio em uma batalha de quase cinco horas na Philippe-Chatrier.

PROGRAMAÇÃO — 31/05



📍 Roland Garros



OF

🇧🇷João Fonseca X Casper Ruud



⏰: Não antes das 15h15 (horário de Brasília) / Último jogo da Quadra Philippe-Chatrier



📺: ESPN2 e Disney+ Premium pic.twitter.com/tJVLIUGGJb — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) May 30, 2026

O cenário parecia completamente favorável ao sérvio após os dois primeiros sets, mas a partida mudou à medida que Djokovic perdeu intensidade física. Fonseca aproveitou a oportunidade, venceu os três sets seguintes e fechou o confronto por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5. Com o resultado, tornou-se o primeiro adolescente a derrotar Djokovic em um Grand Slam e apenas o segundo jogador a virar um duelo de Major após perder os dois primeiros sets para o sérvio desde Roland Garros de 2010.

Os números ajudam a explicar o tamanho da façanha. Fonseca terminou a partida com menos winners e mais erros não forçados do que Djokovic, mas foi superior nos momentos decisivos. A frieza demonstrada nos pontos mais importantes, especialmente no game final, simbolizou a maturidade competitiva apresentada pelo brasileiro em sua melhor campanha em um Grand Slam.

A classificação ganha ainda mais relevância quando observada no contexto da temporada. Fonseca chegou a Paris pressionado por uma sequência de três derrotas consecutivas e com uma campanha de apenas dez vitórias em 19 partidas no ano. Agora, aos 19 anos, disputa pela primeira vez a segunda semana de um torneio de Grand Slam.

A análise do adversário demorou, mas chegou!



🎾 5 PONTOS SOBRE 🇳🇴CASPER RUUD



[Por @fonsequism]



1⃣

Nascido na Noruega, Casper tem 27 anos. Curiosamente, ele é um dos 2 top 30 nascidos no mês de dezembro, o outro é Tien. É um mês ingrato para um tenista nascer.

Ele tem 1,83m de… pic.twitter.com/mPvbyGR2IC — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) May 31, 2026

Do outro lado da chave estará Casper Ruud, um dos especialistas do circuito no saibro. Bicampeão de torneios importantes na superfície e duas vezes finalista de Roland Garros, o norueguês também precisou superar momentos de dificuldade para alcançar as oitavas de final. Logo na estreia, deixou escapar parte da vantagem construída contra Roman Safiullin antes de confirmar a vitória em cinco sets.

O desafio mais duro, porém, veio na rodada seguinte. Contra Tommy Paul, Ruud esteve muito perto da eliminação, salvou dois match points e reagiu após perder os dois primeiros sets para vencer em quatro horas e 43 minutos. Com 23 vitórias na temporada, sendo 16 delas no saibro, o norueguês chega fortalecido para o duelo, mas encontrará um Fonseca em ascensão e vivendo o melhor momento de sua curta carreira profissional.

Campanha no Torneio

Campanha no torneio · Brasil João Fonseca 1ª rodada vs. Luka Pavlovic 7-6(6), 6-4, 6-2 2ª rodada vs. Dino Prizmic 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 3ª rodada vs. Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 Campanha no torneio · Noruega Casper Ruud 1ª rodada vs. Roman Safiullin 6-2, 7-6(5), 5-7, 0-6, 6-2 2ª rodada vs. Hamad Medjedovic 6-3, 6-2, 6-4 3ª rodada vs. Tommy Paul 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4), 7-5

Histórico do Confronto

João Fonseca e Casper Ruud nunca se enfrentaram no circuito profissional, o que torna este duelo o primeiro capítulo do histórico entre os dois tenistas. Quem avançar às quartas de final sairá com vantagem no confronto direto e dará mais um passo em uma campanha já marcante em Roland Garros.

Embora Fonseca esteja disputando pela primeira vez a segunda semana de um Grand Slam, Ruud possui ampla experiência neste estágio da competição. O norueguês alcançou as semifinais nas três ocasiões anteriores em que chegou à quarta rodada em Paris, consolidando-se como um dos especialistas do circuito no saibro.

Ainda assim, o retrospecto geral de Ruud em oitavas de final de Grand Slams não é perfeito. O atual número 1 da Noruega soma quatro vitórias e três derrotas nessa fase, incluindo eliminações recentes para Taylor Fritz no US Open de 2024 e Ben Shelton no Aberto da Austrália de 2026. Esses resultados mostram que, apesar da experiência, o favoritismo não garante tranquilidade diante de um adversário em ascensão como Fonseca.

Palpite do Lance para João Fonseca x Casper Ruud