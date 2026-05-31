Zé Gotinha comemora vitória de João Fonseca e ironiza Djokovic: 'Meu imunizado'
Ministério da Saúde fez referência à recusa do sérvio em tomar a vacina de Covid-19
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A virada de João Fonseca sobre Novak Djokovic, em Roland Garros, agitou os corações dos brasileiros. E até Zé Gotinha, mascote do Ministério da Saúde, participou da comemoração. Nas redes sociais, a instituição usou o personagem para ironizar a recusa do tenista sérvio em tomar a vacina da Covid-19.
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Na publicação, Zé Gotinha aparece segurando uma raquete em uma quadra de tênis com os dizeres: "Venceu o meu imunizado! Parabéns, João!". Na legenda, o Ministério da Saúde elogiou João e exaltou o feito do brasileiro:
"ISSO FOI ÉPICO, IMUNIZADOS! Nosso menino é protegido, talentoso e muito craque! Parabéns pela conquista, João! Você enche o Brasil de orgulho dentro e fora das quadras.Continue inspirando milhões de brasileiros com sua dedicação, talento e determinação. João Fonseca, você é gigante!"
Djokovic se recusou a tomar a vacina durante a pandemia do coronavírus, quando ela se tornou obrigatória para entrar em vários países. A escolha deixou o tenista de fora de importantes torneios em 2022, como o US Open e o Australian Open.
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João Fonseca disputa as oitavas de Roland Garros neste domingo (31)
FICHA TÉCNICA
📅 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, não antes de 15h15 (de Brasília)
📍 Local: Quadra Philippe-Chatrier, em Paris, na França
📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)
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