Na raça, João Fonseca vence de virada a estreia no Masters 1000 de Paris



Em sua primeira partida como top 30 na carreira, aos 19 anos, apenas dois dias após o título do ATP 500 da Basileia, João Fonseca teve sangue frio, raça, talento e superação para começar com vitória o Masters 1000 de Paris. Nesta terça-feira (28), o número 1 do Brasil e 28º do mundo derrotou, de virada, o canadense Denis Shapovalov, de 26 anos, 24º do ranking e ex-top 10, por 5/7, 6/4 e 6/3, em 2h04m. Na parcial decisiva, o carioca chegou a pedir atendimento médico, com dores nas costas.



➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca precisa quebrar escrita para enfrentar Alcaraz em Paris

➡️ João Fonseca 'enveredado no capeta', humorista faz 'leitura labial' de Fokina

➡️ Exclusivo: Argentino Navone comenta a rivalidade com João Fonseca

continua após a publicidade

- É simplesmente louco, a torcida me ajudou muito a vencer esse jogo, chamava meu nome, muitas camisas amarelas, algumas pessoas moram aqui e outras vieram do Brasil só pra me ver jogar - agradeceu o 28º do mundo.

Campeão em 2018 em Paris, seu maior título na carreira, o russo Karen Khachanov (ex-top 8 e atual 14, de 29 anos) será o rival de João Fonseca na segunda rodada, nesta quarta-feira (30). Nesta terça, o atleta, nascido em Moscou, derrotou o qualifier americano Ethan Quinn (71º), por duplo 6/1.

continua após a publicidade

Os números da carreira e da temporada entre Khachanov e João Fonseca (Reprodução)





Como foi a vitória de João Fonseca

No set de abertura, Shapovalov aproveitou o único break point, no último game, para fechar a parcial. Apesar de ter tido um aproveitamento de saque (76%) um pouco superior ao do rival (74%), João Fonseca acabou superado nessa série. O dinamarquês acabou sacando muito bem nos pontos importantes e fez cinco aces (contra nenhum do brasileiro).







O número 1 do Brasil não se abateu com a derrota no primeiro set e começou o seguinte com uma quebra de serviço. João Fonseca teve alguma dificuldade para confirmar o serviço no quarto game, mas abriu 3/1 e 4/2. No sétimo game, o 28º do mundo voltou a pressionar o saque do rival e conquistou nova quebra. Em seguida, o brasileiro sacou para o set, em 5/2, mas errou um smash no 30/30, e o canadense devolveu uma das quebras. Dois games depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deu aula de como fechar o set, com dois aces e uma curta perfeita para fechar o set.

continua após a publicidade

Logo após fechar a parcial, o carioca pediu atendimento médico, aparentemente por conta de uma lesão nas costas. Para alívio da torcida brasileira, João Fonseca começou a parcial decisiva com nova quebra. Do outro lado da quadra, o ex-top 10, de 26 anos, seguia lutando para tentar evitar nova derrota. Tanto que o brasileiro, que chegou a sacar em 0/40, salvou nada menos que cinco breaks no segundo game.



Momentos antes de sacar em 3/2, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira pediu atendimento médico, causando apreensão na trocida. No nono game, no tentanto, o brasileiro conqusitou nova quebra e venceu novamente o rival, repetindo o feito das quartas de final da Basileia.