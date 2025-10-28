João Fonseca é ovacionado em sua estreia no Masters 1000 de Paris
Brasileiro enfrenta o canadense Denis Shapovalov
Quem assiste ao jogo de João Fonseca contra o canadense Denis Shapovalov, na estreia do Masters 1000 de Paris, não deixa de sentir a emoção que domina a arena na capital francesa. Durante o jogo, gritos em coro com o nome do jovem brasileiro são ouvidos com frequência. O brasileiro volta à quadra apenas dois dias após o título do ATP 500 da Basileia, o maior da carreira até aqui. ▶️ Veja os vídeos;
Se João vencer a partida, seu próximo adversário está definido, será o russo Karen Khachanov (ex-top 8 e atual 14). Ele foi campeão em 2018 em Paris, sendo seu maior título na carreira. Nesta terça, o atleta, nascido em Moscou, derrotou o qualifier americano Ethan Quinn (71º), por duplo 6/1.
João Fonseca sonha com Masters 1000
Tal como agora, em fevereiro apenas dois dias separaram o primeiro título de ATP de João Fonseca do próximo desafio. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, vivendo o melhor momento da carreira, tem a chance de alcançar seu maior feito em torneios desse nível até aqui.
Tanto em agosto, em Cincinnati, quanto em março, em Miami, João Fonseca alcançou a terceira rodada de Masters 1000. Chegar às oitavas de final na capital francesa seria uma façanha inédita.
Em competições desse nível, o carioca só igualou essa campanha em Wimbledon, em junho, quando também venceu duas partidas, quebrando uma escrita de 15 anos sem um brasileiro na terceira rodada de Londres.
