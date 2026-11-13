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Ex-técnico de Serena Williams diz que Sabalenka 'perdeu identidade'

Mentor das irmãs Williams aponta mudanças no estilo de jogo da atual número 2 do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 21:32
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A bielorrussa Aryna Sabalenka comemora após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em partida de simples feminina no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)
Sabalenka comemora após vencer Jessica Bouzas em Roland Garros (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Um dos nomes responsáveis pela lapidação das irmãs Williams no tênis, Rick Macci acredita que a atual número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, não é mais a mesma em quadra. Em avaliação ao perfil de jogo da bielorrussa, o ex-treinador de Serena e Venus identificou mudanças que comprometeram o desempenho da atleta no circuito de competições e sua identidade no esporte.

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Nesta sexta-feira (13), Macci publicou em sua conta no X (antigo Twitter) uma análise sobre o estilo de jogo de Sabalenka. Segundo o profissional de 71 anos, a tenista tem optado por estratégias táticas diferentes do habitual, o que estaria a afastando da sua zona de conforto.

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— Sabalenka está em busca de respostas e saindo bastante de sua zona de conforto. Ela perdeu sua IDENTIDADE. Será que ela consegue recuperá-la? Com ​​certeza. Quando? Não se sabe — questionou.

Entre as mudanças apontadas em Sabalenka, estão o aumento da frequência de subidas à rede, do uso de slices — golpe em que a bola é rebatida de cima para baixo, com a raquete ligeiramente aberta — e da busca consciente por bolas mais altas e defensivas. Além disso, o ex-técnico observou que a top 2 do ranking WTA tem sido mais eficiente no primeiro saque, o que ele considera um recurso anteriormente subutilizado pela potência em que o serviço é realizado.

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— Tudo isso afetou significativamente sua mentalidade e seu jogo de pés. Ela precisa dominar a linha de base, ditar o ritmo e conduzir a partida. Independentemente do resultado, esse é o caminho a seguir — comentou Macci, sobre o impacto do novo estilo de jogo na mentalidade e no posicionamento de Sabalenka.

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Sabalenka é derrotada e se despede do WTA Finals

Jogadora de tênis em uniforme vinho executa forehand na quadra verde durante a WTA Finals
Aryna Sabalenka aplica backhand contra Svitolina no WTA Finals (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Número 6 do ranking, Elina Svitolina triunfou contra Aryna Sabalenka, top 2 do mundo, e garantiu vaga na semifinal do WTA Finals nesta sexta-feira (13). A partida, válida pela terceira e última rodada da fase de grupos, terminou em 2 sets a 1, nas parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.

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Campeã em 2018, Svitolina avança à próxima fase pela segunda colocação do Grupo 2.. Na semifinal, ela enfrentará a tcheca Linda Nosková, número 8 do mundo e líder do Grupo 1. A partida acontece neste sábado (14), em horário a ser divulgado pela organização do torneio.

Aryna Sabalenka, por sua vez, se despede da competição com apenas uma vitória em três jogos. A bielorrussa venceu Muchová na estreia, mas as derrotas para Andreeva e Svitolina custaram o sonho do troféu inédito.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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