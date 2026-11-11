O jovem tenista brasileiro João Fonseca, atual 46º do ranking da ATP, enfrentará o suíço Roger Federer, dono de 20 títulos de Grand Slam, em uma partida amistosa no dia 5 de dezembro, em São Paulo. O evento gratuito será realizado no Ginásio Poliesportivo do Pacaembu e faz parte do projeto "On Clubhouse Nights no Brasil". Os ingressos estarão disponíveis a partir de 23 de novembro.

O confronto entre Fonseca, de 20 anos, e Federer, de 45, reunirá duas gerações do tênis em uma partida de exibição que promete unir esporte e entretenimento. A iniciativa é organizada pela marca suíça On, que patrocina ambos os atletas e tem Federer como um de seus acionistas. João Fonseca é patrocinado pela On desde 2024, quando ainda competia nas categorias juvenis.

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O evento também contará com uma atração musical, reforçando o conceito de que o tênis vai além das quadras, envolvendo cultura e conexão com o público. Alexandre Martinez, Head de Marketing da On no Brasil, destacou que a presença dos dois tenistas como coanfitriões simboliza a missão da marca de inspirar a comunidade por meio do movimento.

João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

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A partida terá regras alternativas, ainda não divulgadas, e os ingressos serão gratuitos e limitados, com retirada disponível a partir de 23 de novembro pela plataforma de eventos da On. Federer, que encerrou a carreira profissional em 2022, conheceu Fonseca em 2025 durante a Laver Cup, realizada em São Francisco, nos Estados Unidos.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.