Ex-rival de Guga Kuerten faz mochilão pela América do Sul; confira

Marat Safin, ex-tenista russo e bicampeão de Grand Slam, tem chamado atenção ao ser visto em um mochilão pela América do Sul, onde visita locais históricos, experimenta a culinária local e interage com moradores. A jornada acontece em países como o Peru, onde o atleta foi flagrado em Trujillo e Lima. Nos anos 2000, ainda nas quadras, o russo travou batalhas com Guga Kuerten pelo topo do ranking mundial.

Conhecido por sua carreira brilhante e temperamento explosivo nas quadras, Safin aposentou-se em 2009 após conquistar 15 títulos, incluindo dois Grand Slams e duas Copas Davis pela Rússia. Atualmente, ele busca uma vida mais tranquila e desapegada, longe da pressão das competições, optando por explorar destinos remotos e culturais da América do Sul.

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No Peru, o ex-número 1 do mundo visitou a igreja de San Agustín, em Trujillo, e aproveitou para saborear pratos típicos da região. Além disso, Safin foi visto jogando pebolim com moradores locais, cavalgando e assistindo ao torneio Lima Challenger no Club Tenis Las Terrazas de Miraflores, demonstrando sua conexão com o esporte mesmo fora das quadras profissionais.

Safin Marat, ex-rival de Guga, faz excursão na América do Sul (Foto: Reprodução/Instagram)

Safin Marat com personagem Mafalda (Foto: Reprodução/Instagram)

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Sua trajetória no tênis foi marcada por confrontos memoráveis, especialmente contra Gustavo Kuerten, o Guga, que ficaram gravados na história do esporte. Em 2016, Safin foi homenageado com sua entrada no Hall da Fama do Tênis Internacional, reconhecimento que celebra sua contribuição e impacto no circuito mundial.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.