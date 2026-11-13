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Svitolina elimina Sabalenka e vai à semifinal do WTA Finals

Ucraniana e sexta do ranking supera top 2 e enfrenta Linda Nosková por vaga na decisão neste sábado (14)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 21:20
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Jogadora de tênis em vestido coral faz saque na quadra verde, durante as finais da WTA.
Elina Svitolina saca na vitória sobre Sabalenka pelo WTA Finals (Foto: Luke Hales/Getty Images for WTA/AFP)

Número 6 do ranking mundial do tênis feminino, Elina Svitolina triunfou em Indian Wells contra Aryna Sabalenka, top 2 do mundo, e garantiu vaga na semifinal do WTA Finals nesta sexta-feira (13). A partida, válida pela terceira e última rodada da fase de grupos, terminou em 2 sets a 1, nas parciais de 6/3, 3/6 e 6/1, e foi disputada em 1h55min.

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Svitolina mostrou resiliência e estratégia para sustentar a pressão inicial imposta pela adversária, que quebrou o saque da ucraniana na primeira parcial. Sabalenka adotou uma postura agressiva, buscando pontos rápidos e dominando as trocas de bolas, mas teve a quebra devolvida e viu a rival fechar em 6 a 3.

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Na volta do intervalo, depois de se dirigir ao vestiário para esfriar a cabeça, Sabalenka apostou ainda mais na agressividade e abriu 5 a 1. Svitolina não se entregou, devolveu a quebra e forçou a bielorrussa a sacar uma segunda vez para empatar a partida: 6 a 3.

O confronto se estendeu ao set decisivo, onde a ucraniana soube administrar a pressão, explorou os erros adversários para conquistar quebras importantes e fechar o jogo em 6/1. Svitolina terminou a partida com 20 bolas vencedoras e quatro aces, enquanto Sabalenka anotou 21 winners e apenas um ponto de saque.

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Campeã em 2018, Svitolina avança à próxima fase do WTA Finals pela segunda colocação do Grupo 2 e segue viva em busca do bicampeonato. Na semifinal, ela enfrentará a tcheca Linda Nosková, número 8 do mundo e líder do Grupo 1. A partida acontece neste sábado (14), em horário a ser divulgado pela organização do torneio.

Aryna Sabalenka, por sua vez, se despede da competição com apenas uma vitória em três jogos. A ex-top 1 do mundo venceu Muchová na estreia, mas as derrotas para Andreeva e Svitolina custaram o sonho do troféu inédito.

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Aryna Sabalenka em ação no WTA Finals, jogando na quadra verde.
Aryna Sabalenka rebate bola contra Svitolina no WTA Finals (Foto: KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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