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Top-2 de Sabalenka é ameaçado no WTA Finals; entenda

Derrota para Mirra Andreeva na fase de grupos pode tirar bielorrussa da vice-liderança

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 16:01
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Aryna Sabalenka celebra vitória no WTA Finals, vestindo conjunto vinho e segurando raquete verde.
Aryna Sabalenka em derrota no WTA Finals (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nesta quarta-feira (11), Aryna Sabalenka foi derrotada por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0) para Mirra Andreeva, atual líder do ranking mundial, na segunda rodada da fase de grupos do WTA Finals. E o resultado pode custar caro para a bielorrussa neste final de ano. A depender dos resultados do torneio, Sabalenka corre risco de perder o Top-2 do mundo ao fim da temporada.

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Com a vitória, Andreeva chegou a 6.706 pontos no ranking ao vivo, superando Sabalenka, que soma 6.685. Para permanecer na vice-liderança, a bielorrussa precisa vencer Elina Svitolina e torcer por uma derrota de Andreeva diante de Karolina Muchova. Além disso, seu desempenho nas eliminatórias deve ser igual ou superior ao da russa. Se perder para Svitolina, a bielorrussa estará eliminada do WTA Finals e perderá automaticamente a segunda posição.

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Até o momento, Andreeva acumula 400 pontos no torneio, contra 200 de Sabalenka. O WTA Finals reúne as oito melhores tenistas da temporada e, independentemente dos resultados em Indian Wells, Elena Rybakina, que não disputa a competição, permanecerá na liderança do ranking mundial até o fim do ano.

Aryna Sabalenka em ação no WTA Finals
Aryna Sabalenka em ação no WTA Finals 2026 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Na última rodada da fase de grupos, Sabalenka enfrentará a ucraniana Elina Svitolina. Um triunfo garantirá a bielorrussa uma vaga na semifinal do torneio.

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