Guto Miguel treina com Alcaraz antes do ATP Finals: 'Irreal'

Guto Miguel, principal nome do tênis juvenil brasileiro, teve a chance de treinar com Carlos Alcaraz, terceiro colocado no ranking mundial da ATP, durante a preparação para o ATP Finals. O jovem de 17 anos integra o grupo de sparrings do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada em Turim, na Itália.

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Guto Miguel, que lidera o ranking mundial juvenil, expressou nas redes sociais sua gratidão pela oportunidade de dividir a quadra com Alcaraz, definindo o momento como uma "experiência irreal". Além do espanhol, o brasileiro já treinou com outros nomes de destaque do circuito profissional, como o norte-americano Frances Tiafoe e o russo Daniil Medvedev.

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Nesta quinta-feira (12), Guto terá uma sessão de treino com o francês Arthur Fils, e todas as atividades dos sparrings estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal oficial da ATP no YouTube. O jovem tenista destacou a importância dessa vivência, afirmando que está aproveitando ao máximo a semana e que a experiência tem sido única.

Apesar de ainda poder disputar o circuito juvenil em 2026, já que só completará 18 anos em 2027, Guto Miguel optou por focar nos desafios do tênis profissional. Em sua trajetória recente, ele foi vice-campeão juvenil do US Open em setembro, perdendo a final para Marcel Latak.

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Guto Miguel em vitória como profissional no Challenger de Curitiba (Foto: Reprodução)

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Anteriormente, Guto conquistou feitos históricos para o tênis brasileiro ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a chave masculina juvenil de simples em Roland Garros. Além disso, faturou o título de duplas em Wimbledon ao lado do esloveno Ziga Sesko, consolidando-se como uma das maiores promessas do esporte nacional.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.