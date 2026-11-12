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Tênis: Stefani disputará torneio de seleções no Brasil; saiba mais

Billie Jean Cup será disputada pela primeira vez no Espírito Santo e reunirá grandes nomes da modalidade

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 19:33
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público.
Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público. (Foto: WTA)

O Espírito Santo será palco de uma disputa internacional de tênis feminino pela primeira vez. Nos dias 20 e 21 de novembro, Vitória receberá o confronto entre Brasil e Canadá pelos playoffs da Billie Jean King Cup, competição considerada a Copa do Mundo da modalidade. Os jogos serão realizados em uma arena temporária montada na área anexa ao Shopping Vitória, na região da Enseada do Suá.

A disputa marcará o retorno da Seleção Brasileira às quadras nacionais após dois anos. A última apresentação da equipe diante da torcida brasileira terminou com vitória por 3 a 2 sobre a Argentina, em confronto realizado em São Paulo. Agora, o time terá a oportunidade de buscar um novo resultado positivo em casa, desta vez diante das canadenses.

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Sob o comando do capitão Luiz Peniza, o Brasil contará com cinco representantes: Luisa Stefani, Laura Pigossi, Gabriela Cé, Luiza Fullana e Nauhany Silva, conhecida como Naná. A convocação reúne atletas experientes no circuito profissional e nomes da nova geração do tênis brasileiro.

Com a perna direita no chão e a esquerda no ar, Luisa Stefani conclui movimento de saque em jogo de Wimbledon
Luisa Stefani disputa a final de duplas de Wimbledon ao lado de Gabriela Dabrowski (Foto: Reprodução)

Entre os principais destaques estão Luisa Stefani e Laura Pigossi, medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Outra integrante da equipe é Nauhany Silva, de apenas 16 anos, considerada uma das promessas da modalidade e destaque no ranking mundial juvenil.

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Canadá terá campeãs de Grand Slam na equipe

A seleção canadense também chegará ao Espírito Santo com atletas de destaque no cenário internacional. Entre os principais nomes da convocação estão Bianca Andreescu, campeã do US Open de 2019, e Gabriela Dabrowski, uma das referências do circuito mundial de duplas. O grupo contará ainda com Kayla Cross e Arina Arseneault, sob a liderança da capitã Heide El Tabakh.

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