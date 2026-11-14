Zverev enfrenta nova ação judicial movida por ex-companheira

Alexander Zverev, atual número 1 do tênis mundial, terá que responder a uma nova ação judicial movida por sua ex-companheira Brenda Patea. A denúncia por difamação foi apresentada em 18 de setembro, no Tribunal de Berlim, e veio a público após reportagem do jornalista Ben Rothenberg, no portal Bounces.

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O processo atual decorre de uma entrevista concedida por Zverev ao jornal francês L'Équipe, na qual ele afirmou que as acusações de violência doméstica feitas contra ele, incluindo as de Brenda Patea e outra ex-namorada, Olga Sharypova, eram infundadas e que sua inocência havia sido comprovada. No entanto, a defesa de Patea contesta essa versão, ressaltando que o tenista não foi declarado inocente nem culpado, mas encerrou o caso por meio de um acordo consensual.

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Esse acordo judicial previa o pagamento de 200 mil euros por parte de Zverev, destinados a cobrir despesas processuais e à doação a uma entidade beneficente, sem que houvesse uma sentença definitiva sobre sua culpa ou inocência. O advogado de Brenda Patea, Michael Scheele, enfatizou que o fato de Zverev não ter sido condenado não significa que ele tenha sido absolvido.

A entrevista que gerou a nova denúncia foi realizada pouco depois da vitória de Zverev no Grand Slam francês, em 8 de junho, e incluiu uma pergunta sobre as acusações de violência doméstica. Durante a conversa, o tenista interrompeu a entrevista após uma provocação de uma espectadora no Australian Open, que declarou acreditar nas ex-namoradas. Apesar disso, o jornal francês publicou a entrevista na íntegra, embora tenha optado por não destacar Zverev na capa da edição seguinte, algo incomum após uma final de Grand Slam.

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A nova ação judicial contra Alexander Zverev segue em tramitação no Tribunal de Berlim, sem previsão de julgamento imediato, enquanto o tenista se prepara para disputar as Finals em Turim com o status de número 1 do mundo.

Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Zverev disputa o ATP Finals

A programação de Alexander Zverev no ATP Finals segue mantida. Neste domingo (15), o alemão faz sua estreia contra o espanhol Rafael Jodar, pela fase de grupos do torneio.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.