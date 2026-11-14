WTA Finals: Stefani e Dabrowski seguem invictas, e vão à semifinal
Dupla brasileira-canadense lidera grupo com três vitórias; semifinais ocorrem neste sábado em Fort Worth
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski garantiram vaga na semifinal do WTA Finals na última sexta-feira (13), em Fort Worth (Estados Unidos), ao vencerem Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko por 2 sets a 1, mantendo campanha invicta na fase de grupos.
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A parceria brasileira-canadense fechou a fase de grupos do WTA Finals com três vitórias em três jogos, assegurando o primeiro lugar da chave. Na partida decisiva, a dupla sofreu no início, perdendo o primeiro set por 6/2 e ficando atrás por 3/1 no segundo, mas reagiu para vencer o tie-break por 7/2 e dominar o match tie-break final com 10/3, após 1h43 de confronto.
Antes desse duelo, Stefani e Dabrowski haviam superado a belga Elise Mertens e a chinesa Zhang Shuai por 6/3 e 7/6 (5), além da chinesa Guo Hanyu e da francesa Kristina Mladenovic por 7/6 (5), 4/6 e 10/5, mostrando consistência e equilíbrio ao longo da fase inicial.
As semifinais do WTA Finals acontecem neste sábado (14), com as vencedoras avançando para a decisão marcada para domingo (15).
Outros resultados do WTA Finals
No Grupo 2, Elina Svitolina confirmou sua classificação ao derrotar Aryna Sabalenka por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/1), encerrando um jejum de seis anos sem vencer a bielorrussa. A ucraniana garantiu a segunda colocação da chave e volta a uma semifinal do torneio após sete anos, mantendo vivo o sonho de conquistar novamente o título que já venceu em 2018.
Mirra Andreeva, líder invicta do Grupo 2, também avançou às semifinais após vencer Diana Shnaider por 6/2 e 6/1. Shnaider substituiu Karolina Muchova, que desistiu da última partida por problemas gastrointestinais e já estava eliminada. Andreeva terminou a fase de grupos sem perder sets, garantindo sua estreia nas semifinais do WTA Finals.
As semifinais definidas para este sábado (14) terão os confrontos entre Mirra Andreeva e Jessica Pegula, segunda colocada do Grupo 1, e entre Elina Svitolina e Linda Noskova, líder da outra chave. As vencedoras disputarão o título no domingo (15).
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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