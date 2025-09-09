João Fonseca confirma participação em torneio na Bélgica

Nesta terça-feira (9), João Fonseca, que no próximo final de semana joga a Copa Davis, na Grécia, confirmou a participação em mais um torneio em outubro. A partir do dia 13 desse mês, o número 1 do Brasil e 42º do mundo jogará o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, na quadra rápida.



➡️ Exclusivo: Capitão do Brasil na Davis analisa temporada de João Fonseca

➡️ Rival de João Fonseca na Davis enfrenta escrita; entenda



continua após a publicidade



O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, começa o mês de outubro disputando o Masters 1000 de Xangai, na China. Depois do torneio belga, o brasileiro jogará o ATP 500 da Basileia, na Suíça, que começa no dia 20 de outubro.

➡️ Saiba quanto Alcaraz ganhou com o título do US Open

➡️ Treino aberto de Bia Haddad no SP Open leva torcida à loucura; vídeos

➡️ Definida a rival de estreia de Bia Haddad no SP Open

continua após a publicidade

Antes, porém, João Fonseca joga, no próximo final de semana (13 e 14 de setembro), a Copa Davis, contra a Grécia, em Atenas. De lá, o carioca, de 19 anos, jogará a Laver Cup, de 19 a 21 de setembro, em San Francisco.



João Fonseca é o quarto favorito na Bélgica



Por ora, o número 1 do Brasil será o quarto favorito do torneio em Bruxelas. O principal cabeça de chave é o italiano Lorenzo Musetti (9º), seguido pelo canadense Felix Auger-Aliassme (13º) e o francês Arthur Fils (23º). Desses, o carioca já enfrentou o tenista da França e conquistou vitórias importantes: na estreia do Rio Open de 2024, em fevereiro, em seu primeiro triunfo em ATP, e na abertura do NextGen Finals, em dezembro, na Arábia Saudita.



continua após a publicidade

No último domingo, a ATP confirmou o melhor ranking da carreira de João Fonseca. Aos 19 anos, celebrados no último dia 21, o número 1 do Brasil é o 42º do mundo, após saltar três posições com a campanha no US Open, quando alcançou a segunda rodada.



Há praticamente um ano, mais precisamente no dia 9 de setembro de 2024, era apenas o 158 do mundo.

Dali até o final daquela temporada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf club, subiu mais 13 posições, terminando o ano em 145º. Isso porque o NextGen Finals, torneio que reúne os 8 melhores sub-20 da temporada, vencido de maneira invicta pelo brasileiro, não distribui pontos.





Lorenzo Musetti é o principal favorito em Bruxelas (foto: Alain JOCARD / AFP)













.