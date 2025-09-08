Carol Meligeni avalia estreia no SP Open: ‘muita coisa acontecendo’

Na tarde desta segunda-feira (8), a experiente Carol Meligeni foi surpreendida na estreia do SP Open pelo fenômeno Naná Silva, de apenas 15 anos, que venceu de virada por 2 sets a 1. Em conversa com a imprensa após a partida, a tenista, bastante emocionada, analisou seu desempenho na partida.

Carol não citou diretamente, mas o SP Open é o primeiro torneio que disputa após o recente falecimento do pai, Flávio Rodrigues Alves, em meados de agosto. Apesar de não estar satisfeita com o desempenho em quadra, a tenista destacou o retorno às competições, em um evento WTA.

— Foi um jogo duro, é difícil jogar com uma brasileira aqui na primeira rodada. Tem muita coisa acontecendo. Foi um primeiro set bom da minha parte, consegui sacar bem e também aproveitar algumas oportunidades que eu tive de quebrar o saque dela. No segundo set eu não consegui sustentar tanto o meu saque e ela foi se soltando, foi agressiva e contundente. Depois de algumas coisas que aconteceram, eu fiquei feliz de poder competir de novo - avaliou.

Carol Meligeni estreou como um dos principais nomes na chave de simples (Foto: Fotojump/ SP Open)

Méritos a Naná Silva

Um dos principais nomes no SP Open, Carol Meligeni também destacou a qualidade da jovem adversária, que complicou sua estreia na capital paulista. Ao longo da partida, Naná foi se soltando em quadra e conseguiu impor seu estilo de jogo bastante agressivo, especialmente no saque, já que a jovem chegou a atingir velocidade de 194km/h neste fundamento.

— Ela tem muita qualidade nos golpes dela, tem muita velocidade, e quando as bolas vão dentro é muito difícil de fazer pontos longos, que era o que eu vinha fazendo no primeiro set. Tem um ponto de eu talvez acreditar um pouco mais em mim, mas também é mérito dela de ter conseguido se soltar ao longo do jogo e encontrar uma forma de ganhar.

