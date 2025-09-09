Campeão mundial, Yago Dora fala sobre novo relacionamento com o pai

Um dos maiores incentivadores da carreira de Yago Dora no surfe foi o próprio pai, Leandro Dora, ex-surfista e treinador renomado. Grilo, como é conhecido no meio, acompanhou os passos do filho como treinador até a última temporada, quando decidiram encerrar a parceria profissional. Campeão mundial pela primeira vez em 2025, Yago contou, durante entrevista coletiva, como a relação dos dois se transformou ao longo dessa trajetória.

— Ainda tá rolando essa transição, é uma transição difícil, não tem como ser fácil, é um laço familiar, então é difícil você desamarrar esse laço que vem desde o berço. Mas várias vezes, durante os últimos anos, eu sentia algo que tava na hora de eu furar essa bolha e realmente buscar as coisas por mim e ir atrás da minha própria vontade mesmo de fazer as coisas por mim e acho que isso foi essencial pra essa virada de chave minha. Até minha própria família também teve muitas dúvidas quando eu comecei a tomar essas decisões, troquei de treinador e comecei a querer fazer as coisas do meu jeito. Claro que ia gerar muita dúvida em muita gente, né? Porque estava dando certo até então - contou.

Apesar de o laço de treinador e atleta não estar mais presente, os laços familiares e afetivos permanecem como base para os Dora. Tanto é verdade que Leandro, treinador de Jack Robinson, que também disputou o Finals da World Surf League (WSL), abriu mão de treinar o australiano durante a etapa decisiva, admitindo o conflito de interesses e assumindo totalmente o papel de torcedor do filho.

— Acho que é um formato novo que eles estão trabalhando pra entender. Claro, eles são mais velhos também, eu sou novo, mas a gente sempre tem algo a aprender, algo a evoluir. E é isso, agora é esse processo de se adaptar, realmente cada pessoa está no seu lugarzinho certo. Mas eu estou muito feliz com as decisões que eu fiz e tenho certeza que eles estão muito orgulhosos de mim também, e foi legal ver eles lá no final - declarou.

Conquista e idolatria

O primeiro título mundial de Yago Dora o colocou no mesmo hall de Adriano de Souza, o Mineirinho, Filipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, grandes ídolos do surfe, que contribuíram para colocar o Brasil em destaque no mapa do esporte. Recebido com festa pelos torcedores em Florianópolis no retorno de Fiji, local de disputa do Finals, Yago se deu conta do tamanho de sua conquista e do papel que tem como referência.

— Acho que mais uma fase da ficha cair foi a chegada em casa, em Florianópolis, ser recebido com o carinho dos fãs, meus amigos, a galera que me viu crescer ali. Estou muito bem, feliz demais. É algo que conquistei, mas tem muita gente que faz parte disso. Compartilhar isso com as pessoas é o mais valioso. Sou muito grato por vencer isso. Eu viro um exemplo, um mentor para muita gente. E quero continuar passando essa imagem que sempre passei, de surfe, de paz, de amor, de compartilhar esse momento bom com as pessoas que a gente ama. Eu quero carregar a essência do surfe para o máximo de gente que puder. Essa é minha missão agora - finalizou.

