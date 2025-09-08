Após derrota na estreia, Bia Haddad avalia duelos brasileiros no SP Open

A experiência no SP Open tem sido de novidade para Bia Haddad, principal tenista do Brasil. A atleta de 29 anos, que está acostumada a rodar o mundo no calendário da modalidade e enfrentar estrangeiras em quadra, desta vez joga com o calor da torcida a seu favor, mas precisa enfrentar as compatriotas e amigas. Na noite desta segunda-feira (8), ao lado de Ana Candiotto, ela foi superada por 2 a 0 pela dupla formada por Laura Pigossi e Ingrid Martins.

— É bem diferente, mas ao mesmo tempo é muito especial. A torcida brasileira acaba se dividindo, mas qualquer resultado, a gente vai ter duas brasileiras na segunda rodada. A Ingrid é uma das minhas melhores amigas, a gente joga junto desde os 11 anos, já dividimos sul-americano, mundial, então é sempre diferente, mas na quadra a gente acaba focando no que precisa focar. Espero que a gente tenha cada vez mais brasileiras se enfrentando e puxando o tênis feminino lá pra cima - declarou.

Principal nome do SP Open, Bia Haddad já havia causado furor com a torcida antes mesmo de disputar sua primeira partida oficial. No último domingo (7), véspera da estreia, o público marcou presença na quadra Maria Esther Bueno, arena principal do evento, para acompanhar o treino aberto entre ela e Carol Meligeni.

Papel de referência

Não foram apenas os torcedores que se empolgaram com a presença de Bia Haddad no SP Open, já que a tenista tinha uma fã autodeclarada em quadra: a jovem Ana Candiotto, de 21 anos. Apesar da derrota por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (5), ela fez uma avaliação positiva da experiência na capital paulista.

— Ela é uma ídola pra mim no tênis, e fora do tênis é uma baita amiga, fico muito feliz de ter ela por perto. Fico muito feliz também por essa oportunidade de jogar ao lado dela - declarou a jovem.

— A Aninha é uma menina que eu já conheço há alguns anos, é uma pessoa que além de uma ótima profissional é alguém muito importante pra mim, a gente é muito amiga. Foi muito legal poder dividir a quadra com ela nesse primeiro São Paulo Open, infelizmente o resultado não veio - disse Bia.

Bia Haddad volta à quadra pela chave de simples (Foto: Fotojump/SP Open)

Próximo passo

Eliminada da chave de duplas, Bia Haddad segue a disputa do SP Open na chave de simples. Na noite desta terça-feira (9), ela volta à quadra Maria Esther Bueno para enfrentar a italiana Miriana Tona, que avançou no qualifier.

