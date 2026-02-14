menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca treina com Marcelo Melo no Rio Open e brinca: 'Aprendi muito voleio'

Brasileiros jogam juntos pela primeira vez em torneio de duplas na capital fluminense

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
19:00
João Fonseca Marcelo Melo Rio Open
imagem cameraJoão Fonseca e Marcelo Melo treinam no Jockey Club antes de estreia no Rio Open (Foto: Lucas Borges / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca e Marcelo Melo dividiram a quadra pela primeira vez neste sábado (14), durante o primeiro dia de Rio Open. Os dois jogarão juntos no torneio de duplas e fizeram o primeiro treino às 16h (de Brasília), na quadra 6 do Jockey Club. Após a sessão, ambos atenderam fãs presentes e brincaram sobre a parceria, e o jovem disse que "aprendeu muito voleio" com o experiente atleta de 42 anos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ João Fonseca estreia no Rio Open contra um qualifier; veja chaveamento

O Lance! acompanhou de perto o treinamento da dupla. Eles disputaram um set contra os também brasileiros Marcelo Zormann e Luís Britto. O atual campeão do torneio e ex-número 1 do mundo aproveitou o momento para instruir o garoto, pouco acostumado com o jogo de duplas. Na saída da quadra 6, a reportagem questionou ambos sobre a sessão.

— Bom demais, aprendi muito voleio (risos). Claro (que me deu dicas) — brincou Fonseca.

— Dei algumas (dicas). Mas ele sabe jogar (duplas), está bom — declarou Melo.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Atual 33º do mundo no ranking de simples da ATP, João não tem o costume de jogar duplas: são apenas cinco jogos em chaves principais, todos com derrota. Contudo, ele participou do torneio de duplas do Rio Open em 2023 e 2024.

continua após a publicidade

Antes de dividir a quadra com Marcelo Melo, João Fonseca já havia treinado sessão de simples contra o chileno Cristian Garin. Nem mesmo o calor de 32 °C da capital fluminense e badalado Carnaval carioca — que congestionou o trânsito nos acessos ao Jockey — impediram cerca de 300 torcedores que se aglomeraram a cerca de 1,5 metro do saibro.

🍀 Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade
João Fonseca Marcelo Melo Rio Open.jpeg (2)
João Fonseca e Marcelo Melo treinam no Jockey Club antes de estreia no Rio Open (Foto: Lucas Borges / Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias