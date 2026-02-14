João Fonseca estreia no Rio Open contra um qualifier
Heide, Reis e Guto Miguel também estão garantidos na chave principal
Foi definido, neste sábado, que o adversário de estreia de João Fonseca no Rio Open sairá do qualifying. O torneio classificatório no Jockey Club termina no domingo à noite.
Além do carioca, de 19 anos, mais três brasileiros estão assegurados na chave principal: o paulista Gustavo Heide (257º) , o pernambucano João Lucas Reis (207º) e o goiano Guto Miguel (1586º), que estreiam, respectivamente, contra o tcheco Vit Kopriva, o alemão Yanick Hanfmann e um qualifier. Guto, aos 16 anos, é o terceiro melhor juvenil do mundo na atualidade.
João Fonseca brilhou em 2024
Eliminado na estreia de 2025, no Jockey Club, pelo francês Alexandre Muller, dois dias após ter sido campeão do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca vai em busca da primeira vitória em três jogos na temporada. Isso porque o número 1 do Brasil e 33 do mundo perdeu nas estreias do Australian Open (em janeiro, no saibro) e da capital argentina, na quarta-feira.
Será a quarta participação pupilo do técnico Guilherme Teixeira no torneio no Jockey Club, na Lagoa. A estreia foi em 2023, aos 16 anos, como o 827º do mundo, com derrota na abertura, para o sérvio Alex Molcan. Já há dois anos, foi no Rio Open que o jovem anfitrião venceu suas duas primeiras partidas de ATP na carreira, contra o francês Arthur Fils e o ex-campeão chileno, Cristian Garin. Naquela semana, aos 17 anos, o brasileiro igualou a melhor campanha de um atleta da casa no torneio nas simples, parando nas quartas de final.
Trio brasileiro no qualifying
Já Thiago Monteiro (209º), Pedro Boscardin (253º) e Igor Marcondes (350º) iniciam, neste sábado, o qualifying. O primeiro a entrar em quadra será Marcondes, às 16h, na quadra central, contra Chun-Hsin Tseng, de Taipei. Em seguida, Monteiro (ex-61º) desafia o principal favorito do classificatório, o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (PAR). Boscardin, por sua vez, medirá forças com o chileno Tomas Barrios Vera, segundo cabeça de chave, em torno das 18h, na quadra 1.
