João Fonseca defende mudança de piso do Rio Open; veja vídeo

Campeão na quadra rápida do ATP 500 da Basileia, em outubro, João Fonseca disse, há duas semanas, que se sente um melhor jogador nesse piso do que no saibro. Pois, neste sábado, o número 1 do Brasil e 33 do mundo defendeu a mudança da superfície do Rio Open, disputado no piso lento desde a primeira edição, em 2014. A chave principal começa na segunda-feira (16).

- Realmente acho o torneio excepcional. Dos torneios da ATP, vejo que o Rio Open tem realmente um diferencial, eles tratam os jogadores de uma forma diferente, eles se importam. Eu já falei com vários jogadores, muitos gostariam de visitar o Brasil, mas é difícil, porque o tour atualmente está predominante na quadra rápida. Eu acho que, se futuramente o torneio tiver a possibilidade de trocar de piso, seria muito benéfico ao torneio. Em geral, o Rio Open tem possibilidades, eu diria, de organização, de time, de gente trabalhando, como eles tratam, de ser um torneio maior futuramente - analisou o número 1 do Brasil, que vai estrear contra um jogador vindo do qualifying, que termina no domingo.

De fato, na mesma semana do torneio no Jockey Club, um grande e tradicional evento, na quadra rápida, acontece, o ATP 500 de Doha, no Catar.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira falou sobre ter voltado ao Rio Open em situação diferente da de 2025, quando tinha acabado de vencer o ATP 250 de Buenos Aires. Dessa vez, o número 1 do Brasil busca a primeira vitória no ano, após derrotas nas estreias do Australian Open e do torneio na capital argentina.

- Obviamente o cenário ano passado foi muito diferente. Foi minha primeira vez sendo campeão na semana anterior vim para cá com um boom, eu não tinha passado no Brasil depois do Australian Open, então muita coisa tinha mudado. E naquela época eu fiquei um pouco assustado com a pressão, não consegui jogar da forma que eu gostaria - explicou o carioca, de 19 anos.

João Fonseca destaca confiança

- Atualmente eu me sinto mais preparado, mais experiente e entendendo como lidar com a situação. Estou confiante, acho que vai ser uma boa semana. É muito agradável estar aqui com amigos, familiares, crianças, (4:00) muitos brasileiros, é muito divertido, muito legal.