A festa na quadra principal do Rio Open foi interrompida por um momento de tensão. Guto Miguel, promessa brasileira de 16 anos, foi atingido no olho esquerdo e precisou de atendimento médico durante a última partida do primeiro dia de competições. Mesmo assim, o jovem e o companheiro Gustavo Heide buscaram a vitória sobre Iñigo Cervantes e Ignacio Buse por 2 sets a 0 e avançaram à segunda rodada do qualifying.

O clima era de animação pela maior parte do duelo. Antes mesmo do início do jogo, todos os olhos já miravam no jovem, que carrega alta expetativa. A dupla brasileira aplicou um 6/1 no primeiro set e caminhava para uma vitória tranquila também no segundo, já com uma quebra em 3 games a 2.

A energia da torcida, contudo, foi silenciada por uma bolada no rosto de Guto, que precisou de atendimento médico e gerou tensão nos presentes. O medo de uma contusão grave era notório.

Guto Miguel recebe atendimento durante partida de duplas do Rio Open (Foto: Maurício Luz / Lance!)

Minutos após a paralisação, o jovem retornou à partida, mas claramente limitado pela lesão. Heide, então, conduziu a dupla do Brasil à vitória, com o companheiro pouco conseguindo ajudar nos games finais do segundo set, fechado em 6/4.

A tensão momentânea, por outro lado, fez a torcida brasileira explodir a cada ponto conquistado em quadra pelos compatriotas. Com bom público, a quadra central do Rio Open se transformou em Maracanãzinho — como já é de costume — e ajudou Guto e Heide a fecharem a partida em alta.

Em entrevista após a partida, a dupla agradeceu ao público pelo apoio. Gustavo valorizou a vitória na primeira partida junto do jovem companheiro.

— Primeira vez jogando com o Gutão, acho que a gente fez uma grande partida para estar jogando pela primeira vez. Acredito que a torcida ajudou muito a gente, acho que a gente tava bem confiante e a gente conseguiu fazer um grande jogo. E amanhã é esperar a recuperação do meu parceiro que vai acordar bem, né? — declarou Heide.

Guto, que ainda passará por maior observação para entender a gravidade do problema no olho, detalhou o ocorrido. Além disso, celebrou o desempenho em quadra.

— O jogo foi muito bom, o entrosamento foi muito bom por ser a primeira vez. E vamos continuar com tudo que a semana promete bastante. A gente tem que continuar desse jeito aí, quem sabe furar esse "quali", mas vamos pensar só no começo do jogo de amanhã, sem criar muita expectativa. Tomara que amanhã eu acorde 100% com esse jogo, mas se Deus quiser vai acontecer. É um prazer estar jogando ao lado do Gustavo, um cara que já tem muita experiência, tem muito para me ensinar — disse Guto.

— Eu dei uma vacilada ali no voleio. Acabou sobrando para o cara, ele bateu com a direita, ricocheteou na minha raquete e depois foi para o olho. Foi bem forte, agora tá um pouco dolorido, mas com certeza amanhã vai acordar 100% — completou o jovem de 16 anos.

