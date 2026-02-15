Dois ex-campeões no caminho de João Fonseca no Rio Open
Primeiro rival do brasileiro sairá do qualifying
Apenas na noite deste domingo, no final do qualifying, João Fonseca conhecerá seu rival de estreia no Rio Open. Isso porque, conforme sorteio neste sábado, ficou definido que o número 1 do Brasil e 33 do mundo terá pela frente, na primeira rodada, um jogador que sairá do classificatório.
Se passar da estreia, o anfitrião poderá encontrar, nas oitavas de final, o peruano Ignacio Buse. Numa eventual quartas de final no Rio, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderá se deparar com o italiano Lorenzo Sonego, seu algoz na segunda rodada do Australian Open de 2025.
Já numa provável (e inédita) semifinal para um brasileiro nas simples no torneio, o carioca, de 19 anos, pode cruzar o caminho do chileno Cristian Garin, campeão em 2020, ou do argentino Francisco Cerúndolo (19), principal cabeça de chave no Jockey. Como se sabe, o carioca derrotou Cerúndolo em sua primeira final de ATP, o 250 de Buenos Aires, em 2025.
Bicampeão pode enfrentar João Fonseca
Já numa eventual final, o número 1 do Brasil poderá medir forças pela primeira vez com o bicampeão do Rio Open, o argentino Sebastian Báez.
Até hoje, em três participações, a melhor campanha de João Fonseca no Rio Open foi em 2024, quando venceu as duas primeiras partidas de ATP na carreira (a segunda justamente contra Garin) e alcançou as quartas de final.
Enquanto a estreia não é definida, o número 1 do Brasil treina ao meio-dia deste domingo com o italiano Matteo Berrettini.
Abaixo, os placares de todas as finais do torneio:
2014 – Rafael Nadal (ESP) derrotou Alexandr Dolgopolov (UCR) por 6–3, 7–6(7–3)
2015 – David Ferrer (ESP) derrotou Fabio Fognini (ITA) por 6–2, 6–3
2016 – Pablo Cuevas (URU) derrotou Guido Pella (ARG) por 6–4, 6–7(5–7), 6–4
2017 – Dominic Thiem (AUT) derrotou Pablo Carreño Busta (ESP) por 7–5, 6–4
2018 – Diego Schwartzman (ARG) derrotou Fernando Verdasco (ESP) por 6–2, 6–3
2019 – Laslo Đere (SER) derrotou Félix Auger-Aliassime (CAN) por 6–3, 7–5
2020 – Cristian Garín (CHI) derrotou Gianluca Mager (ITA) por 7–6(7–3), 7–5
2021 – Não realizado devido à pandemia de COVID-19
2022 – Carlos Alcaraz (ESP) derrotou Diego Schwartzman (ARG) por 6–4, 6–2
2023 – Cameron Norrie (GBR) derrotou Carlos Alcaraz (ESP) por 5–7, 6–4, 7–5
2024 – Sebastián Báez (ARG) derrotou Mariano Navone (ARG) por 6–2, 6–1
2025 - Sebastián Báez (ARG) derrotou Alexandre Muller (FRAN) por 6-2, 6-3
