Vitória de Monteiro cativa torcida na estreia no Rio Open

O primeiro dia de Rio Open teve como grande momento a vitória de Thiago Monteiro. O brasileiro bateu o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo por 2 sets a 0, pela primeira rodada do qualifying, e contou com grande apoio dos torcedores presentes nas arquibancadas da quadra principal do Jockey Club na noite deste sábado (14).

Número 209 do ranking da ATP, Monteiro entrou na partida como "azarão", já que o adversário era o principal cabeça de chave da fase preliminar do torneio. Mesmo assim, foi dominante — sobretudo no segundo set, o qual venceu por 6 a 1 — e avançou à segunda rodada, seguindo na disputa por um lugar na chave principal.

Brasileiro com mais vitórias na história do Rio Open, com 11 no total, Thiago Monteiro mais uma vez se sentiu em casa nas quadras cariocas. Mesmo sendo válida pelo qualifying, a partida atraiu bom público e praticamente lotou a quadra principal.

A estreia de Monteiro foi o principal evento do primeiro dia de competições. Do alto das arquibancadas, os gritos de "Vamos, Thiago" e as palmas antes dos saques eram constantes. No chão de saibro, o tenista agradecia e incentivava os presentes a fazerem barulho entre os pontos mais importantes. A sinergia empurrou o brasileiro à vitória, que o deixa mais próximo da disputa na chave principal.

— Me surpreendeu positivamente. Eu sabia que ia ter gente, mas não sabia que seria tanta. Parecia um jogo da semana da chave principal. Muito legal, acho que cada vez mais o Rio Open vem crescendo, o pessoal marca presença para curtir esse evento fantástico. Vou esperar também esse público amanhã, ajuda também ter o feriado do Carnaval. Vou usar essa energia para competir com tudo — declarou Thiago após a partida.

O adversário de Thiago Monteiro na segunda etapa do qualifying será o sérvio Dusan Lajovic, que venceu Hugo Dellien, da Bolívia, também neste sábado (14). A partida acontece no domingo (15), ainda sem horário definido.

