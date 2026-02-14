Treino de João Fonseca movimenta primeiras horas de Rio Open

João Fonseca sequer conhece o adversário e a data de estreia no Rio Open, mas já movimenta os fãs no Jockey Club. Os portões do evento foram abertos às 15h (de Brasília) deste sábado (14), mesmo horário em que o jovem tenista iniciou sessão de treinamento com o chileno Cristian Garin. Rapidamente, o entorno da quadra 6 foi tomado pelos primeiros torcedores presentes no local.

Mais cedo, foi definido que o adversário de estreia do brasileiro de 19 anos no torneio sairá do qualifying. O torneio classificatória termina no domingo (15) à noite; a tendência é que o primeiro jogo de Fonseca aconteça na terça-feira (17).

Apesar disso, o fenômeno brasileiro atraiu o público nesta tarde. Os fãs aproveitaram a oportunidade para acompanhar o treino e ver João de perto. Nem mesmo o calor de 32 °C da capital fluminense e badalado Carnaval carioca — que congestionou o trânsito nos acessos ao Jockey — impediram cerca de 300 torcedores que se aglomeraram a cerca de 1,5 metro do saibro.

— Sem dúvida nenhuma, o João Fonseca é um grande ídolo hoje dos brasileiros, principalmente dos que apreciam e gostam de jogar tênis, então poder estar próximo dele aqui, vendo ele aquecer e bater uma bola, é um privilégio enorme, então vale a pena passar calor e estar aqui sim — compartilhou Roberto Menin, advogado e torcedor.

— Eu vou acompanhar as partidas, vou estar aqui com a minha família, os meus filhos que jogam todos os dias e a expectativa é a melhor possível, altíssima, todos torcendo aqui pelo João Fonseca. Para eles, até porque eles também são jogadores e gostam de acompanhar os torneios, é um incentivo gigante. Como eu disse, não só privilégio para os pais como para os filhos, acredito que eles estejam aqui todos muito admirados aqui em ver o João tão próximo e fazendo o treino dele — completou o fã.

Fãs assistem treino de João Fonseca no primeiro dia de Rio Open (Foto: Lucas Borges / Lance!)

Treino de duplas também marcou o dia

João Fonseca também disputará o torneio de duplas nesta edição do Rio Open, assim como fez em 2023 e 2024. Ele terá ao seu lado o experiente Marcelo Melo, de 42 anos, ex-número 1 do mundo e atual campeão junto de Rafael Matos. Após o treino individual com Garin, o jovem se juntou ao companheiro para sessão de duplas contra os também brasileiros Marcelo Zormann e Luís Britto.

O primeiro treinamento de Fonseca e Melo foi marcado por muitas instruções do veterano ao "novato". Atual 33º do mundo no ranking de simples da ATP, João não tem o costume de jogar duplas: são apenas cinco jogos em chaves principais, todos com derrota.

Na saída da quadra 6, o jovem astro parou para atender os fãs, principalmente crianças que acompanharam o treino. Questionado pelo Lance!, João Fonseca disse que aprendeu com Marcelo.

— Bom demais, aprendi muito voleio (risos). Claro (que me deu dicas) — brincou Fonseca.

Marcelo Melo, por sua vez, também tirou um tempo para os torcedores. Ao Lance!, ele elogiou o companheiro e disse que o orientou.

— Dei algumas (dicas). Mas ele sabe jogar (duplas), está bom — declarou o veterano.

João Fonseca e Marcelo Melo treinam no Jockey Club antes de estreia no Rio Open (Foto: Lucas Borges / Lance!)

